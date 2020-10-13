Кабмин выделил министерству Авакова еще 2 миллиарда из Фонда борьбы с СOVID-19
Кабинет министров одобрил выделение еще 2 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезнина доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 13 октября, с доработкой в трехдневный срок.
Представляя проект документа министр внутренних дел Арсен Аваков пояснил необходимость его принятия ростом заболеваемости среди сотрудников Нацполиции.
"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных получили заражение на СOVID-19. За сегодняшний день – 286 и это абсолютный рекорд. У нас прекратило действие наше постановление по доплатам патрульным и полицейским, которые взаимодействуют с людьми непосредственно и поэтому есть необходимость внести изменения в пункт 1 постановления Кабмина от 10 июня №485 о выделении средств на доплаты из фонда СOVID", – сказал глава МВД.
Как сообщалось, ранее Аваков направил письмо в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором глава МВД просил дополнительно выделить 1,98 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 на время карантина.
В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина №485 от 10 июня на доплаты полиции было выделено 2,25 млрд грн, однако по состоянию на конец августа из этой суммы уже потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,24 млрд грн.
В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на период с 1 августа по 30 ноября необходимо еще 1,98 млрд грн.
Эти средства планируют направить на доплаты для 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека. Таким образом, доплата соответственно составит 7,67 тыс. грн в месяц на каждого.
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Ну почему только в Украине?
Читайте:
https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году был создан сценарий пандемии
А здесь вся правда о барановирусе:
https://vaccine.wiki/blog-covid-19-facts/ Факты о COVID-19
Согласно последним иммунологическим и серологическим исследованиям, общая летальность COVID-19 (IFR) составляет https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/ около 0,1% , т.е. на уровне сильного сезонного https://www.***-netzwerk.de/en/publications/covid-19 гриппа .В США, Великобритании и Швеции (без карантина), общая смертность с начала года находится https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality на уровне сезона сильного гриппа. В Германии, Австрии и Швейцарии - на уровне сезона умеренного гриппа.
так это что - готовились к поджогу?))
У нас свой мир, а у них - свой с бюджетом под боком. И мы им не нужны.
Кстати, министерство образования в свое время просило из этого фонда те же 2 млрд. грн.
Не дали. А зачем? Их же дети учатся за границей...
А война с Роисей это страшно?
Но, если бы это было страшно, ЗЕ не сокращал бы финансирование ВСУ, не запрещал защищать Украину, не отводил войска и не сливал врагу разведданные.
Нашей еврей сверток, разворачивает - там куча банкнот!! Раз пересчитал, другой и вздыхает: "Не хватает!"
Простой пример, что национальность не имеет значения:
Медведчук на 100 % этнический украинец, да к тому же родился и вырос в семье участника ОУН.
Однако, армянин Аваков командует войсками НГ и полком "Азов", воюющих против Мордора, а украинец Медведчук - профессиональный предатель Украины и кум Путина.
При маме Фаине Григорьевне Медведчука вряд ли можно назьівать 100-процентньім украинцем.
"роки німецької окупації, від квітня 1942-го до листопада 1943 року він працював у трудовому відділі німецьких окупаційних сил - установі з використання робочої сили, основним завданням якої було виконання завдань німецької адміністрації щодо примусового вивезення на роботу до Німеччини працездатної української молоді. У листопаді 1943 року, після відступу німецьких військ, його заарештовано СМЕРШ, військовою контррозвідкою Народного комісаріату оборони, і засуджено до 8 років ув'язнення і 4 років заслання із формулюванням «за участь в українській націоналістичній діяльності», хоча насправді батько Віктора Медведчука підтримував політику колабораціонізму (співпраці із німецькими окупантами): за його участі було вивезено понад 2 тисячі українців до Німеччини як рабів організації «Arbeitstamt». Історик Дмитро Чобіт схиляється до думки, що Володимира Медведчука працівники НКВС змусили назвати себе членом ОУН під впливом тортур і залякування."
При ком из 3-х презов "ВЫ" попали под дубинки?
- Янукович
- Порошенко
- Зеленский