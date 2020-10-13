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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин выделил министерству Авакова еще 2 миллиарда из Фонда борьбы с СOVID-19

Кабмин выделил министерству Авакова еще 2 миллиарда из Фонда борьбы с СOVID-19

Кабинет министров одобрил выделение еще 2 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезнина доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 13 октября, с доработкой в трехдневный срок.

Представляя проект документа министр внутренних дел Арсен Аваков пояснил необходимость его принятия ростом заболеваемости среди сотрудников Нацполиции.

"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных получили заражение на СOVID-19. За сегодняшний день – 286 и это абсолютный рекорд. У нас прекратило действие наше постановление по доплатам патрульным и полицейским, которые взаимодействуют с людьми непосредственно и поэтому есть необходимость внести изменения в пункт 1 постановления Кабмина от 10 июня №485 о выделении средств на доплаты из фонда СOVID", – сказал глава МВД.

Как сообщалось, ранее Аваков направил письмо в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором глава МВД просил дополнительно выделить 1,98 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 на время карантина.

В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина №485 от 10 июня на доплаты полиции было выделено 2,25 млрд грн, однако по состоянию на конец августа из этой суммы уже потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,24 млрд грн.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на период с 1 августа по 30 ноября необходимо еще 1,98 млрд грн.

Эти средства планируют направить на доплаты для 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека. Таким образом, доплата соответственно составит 7,67 тыс. грн в месяц на каждого.

Автор: 

Аваков (233) Кабмін (7720) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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Топ коментарі
+18
Круто сосет. В смысле деньги.
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13.10.2020 17:47
+16
Какой бы нибыл кризис и нищета а государство всегда чиновникам и полицаям найдет деньги. Страна рабов и господ.
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13.10.2020 18:53
+12
Потому что для борьбы с СOVID-19 ещё недостаточно шлемов, щитов, бронежилетов, БТРов и рюкзаков.
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13.10.2020 23:23
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Круто сосет. В смысле деньги.
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13.10.2020 17:47 Відповісти
Сосуть інші. Скажімо, ті ж лікарі, чи продавці у супермаркетах, які хворіють не менше, ніж поліцейські. В значенні не гроші. Гроші висмоктують поліція і Аваков.
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14.10.2020 00:52 Відповісти
Уже на три пожизненных насосал
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14.10.2020 13:35 Відповісти
Люди кажуть, що ковід -19 в Україні, це велика афера , бо як би це було насправді щось страшне, то ковідні гроші не закатували в дороги, не давали б Авакову (мвд ) а витрачали на медицину .
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13.10.2020 17:57 Відповісти
Люди кажуть, що ковід -19 в Україні, це велика афера.

Ну почему только в Украине?
Читайте:
https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году был создан сценарий пандемии

А здесь вся правда о барановирусе:
https://vaccine.wiki/blog-covid-19-facts/ Факты о COVID-19
Согласно последним иммунологическим и серологическим исследованиям, общая летальность COVID-19 (IFR) составляет https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/ около 0,1% , т.е. на уровне сильного сезонного https://www.***-netzwerk.de/en/publications/covid-19 гриппа .В США, Великобритании и Швеции (без карантина), общая смертность с начала года находится https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality на уровне сезона сильного гриппа. В Германии, Австрии и Швейцарии - на уровне сезона умеренного гриппа.
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13.10.2020 20:29 Відповісти
в каждом учреждении висит "План эвакуации при пожаре"..
так это что - готовились к поджогу?))
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14.10.2020 12:56 Відповісти
Але ваші висновки грунтуються на тому, що в наших зебілів є логіка і стратегічне мислення.
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13.10.2020 22:47 Відповісти
Наивная! В этом то и ужас ситуации! Ковид-19 страшная угроза, а наши чиновники и политики, будучи всем обеспечены и имея все возможности (Кернес легко на самолете в Германию, Порошенко в дорогую платную клинику на самые лучшие препараты и т.д., а простой народ - назад домой на выживание. Мол нет мест и лекарств), отмывают себе в карман деньги на дорогах (попробуй проверь, сколько реально ушло на дороги). А полицию тем более не проверишь, куда ушли деньги.
У нас свой мир, а у них - свой с бюджетом под боком. И мы им не нужны.
Кстати, министерство образования в свое время просило из этого фонда те же 2 млрд. грн.
Не дали. А зачем? Их же дети учатся за границей...
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14.10.2020 08:12 Відповісти
Зебилы барыги на беде ,МЕГАВОРЮГИ ХИТРОСДЕЛАННЫЕ А Ленку клоуна , где лечили или это была афера для зебилов
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14.10.2020 12:51 Відповісти
Странная логика.

А война с Роисей это страшно?
Но, если бы это было страшно, ЗЕ не сокращал бы финансирование ВСУ, не запрещал защищать Украину, не отводил войска и не сливал врагу разведданные.
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14.10.2020 10:51 Відповісти
🤡🤢 победил коррупцию 🤑🤑😂 ,взятка перед выборами 🎒
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14.10.2020 12:46 Відповісти
Какой бы нибыл кризис и нищета а государство всегда чиновникам и полицаям найдет деньги. Страна рабов и господ.
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13.10.2020 18:53 Відповісти
Ну, а как-же себя хороших можно обижать???
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13.10.2020 23:21 Відповісти
Вспомнилось:

Нашей еврей сверток, разворачивает - там куча банкнот!! Раз пересчитал, другой и вздыхает: "Не хватает!"
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13.10.2020 19:45 Відповісти
А с фонда дорог не пытались или фонда "зе " э/э или с самого жирного и вредительского фонда выплаты % по долгам государства куда государство платит от 10 до 18% в пересчете на валюту, а депозит в валюте 2% и эту разницу в 12 % умножить на сумму долга 85 миллрд. $ получаем около 10 миллрд $, нет этот фонд нельзя трогать жто для Соросят, а фонд короновируса для нарола можно раздеребанить при том не для народа , а собственно народа.
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13.10.2020 20:25 Відповісти
Що ж він таке знає про зелених
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13.10.2020 21:44 Відповісти
Отлично зеобабам сцут в лицо...
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13.10.2020 21:46 Відповісти
Люди умирают без врачей и медикаментов, а ментам нужно срочно еще поднять зарплаты! А толк то есть от этих бездарей. Они только нужны для охраны Рюкзакова и прочей ЗЕнечисти.
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13.10.2020 22:40 Відповісти
Правильно, нашо той фонд, апарати ШВЛ все-одно Порошенко купить чи відремонтує.
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13.10.2020 22:48 Відповісти
Потому что для борьбы с СOVID-19 ещё недостаточно шлемов, щитов, бронежилетов, БТРов и рюкзаков.
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13.10.2020 23:23 Відповісти
Этому чёрту всё мало, никак падло не нажрётся, всё о себе и своей псарне беспокоится, а на народ ему плевать, мразь армянская.
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13.10.2020 23:29 Відповісти
Павел, ну, а зачем национальность затрагивать?

Простой пример, что национальность не имеет значения:

Медведчук на 100 % этнический украинец, да к тому же родился и вырос в семье участника ОУН.
Однако, армянин Аваков командует войсками НГ и полком "Азов", воюющих против Мордора, а украинец Медведчук - профессиональный предатель Украины и кум Путина.
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14.10.2020 03:19 Відповісти
Неудачньій пример.
При маме Фаине Григорьевне Медведчука вряд ли можно назьівать 100-процентньім украинцем.
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14.10.2020 09:40 Відповісти
И про ОУН тоже, похоже, мимо.
"роки німецької окупації, від квітня 1942-го до листопада 1943 року він працював у трудовому відділі німецьких окупаційних сил - установі з використання робочої сили, основним завданням якої було виконання завдань німецької адміністрації щодо примусового вивезення на роботу до Німеччини працездатної української молоді. У листопаді 1943 року, після відступу німецьких військ, його заарештовано СМЕРШ, військовою контррозвідкою Народного комісаріату оборони, і засуджено до 8 років ув'язнення і 4 років заслання із формулюванням «за участь в українській націоналістичній діяльності», хоча насправді батько Віктора Медведчука підтримував політику колабораціонізму (співпраці із німецькими окупантами): за його участі було вивезено понад 2 тисячі українців до Німеччини як рабів організації «Arbeitstamt». Історик Дмитро Чобіт схиляється до думки, що Володимира Медведчука працівники НКВС змусили назвати себе членом ОУН під впливом тортур і залякування."
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14.10.2020 09:45 Відповісти
Папа Медведчука ни разу не "участник ОУН". Он был хромоногим инвалидом, который из-за своей ущербности не был мобилизован в РККА, поэтому при немцах, как единственный мужчина, был выбран сельским войтом, т.е. был колоборантом во времена Третьего Рейха. Сказку про ОУН Медведчук придумал и проплатил львовскому историку в середине 90-х, когда он на паях с Суркисом отжал себе партейку СДПУ-о и пытался наполнить ее смыслом. Он тогда не был ватником, а вместе с Суркисом ездил на родину Коновальця в Зашков и выдилял деньги на его музей... А потом конъюктура поменялась и он стал "любимым националистом" путина...
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14.10.2020 13:41 Відповісти
Ментюки жируют !!!!! Круто рюкзаков держит клоуна за бейцы !!!
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14.10.2020 02:19 Відповісти
3,2 мільйони гривень - стільки коштів направив Фонд соціального страхування України на компенсації заробітку медикам, хворим на COVID-19. Відтак виплати отримали вже майже 600 медиків.
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14.10.2020 07:29 Відповісти
А что там с Кагарлыкскими насильниками, слышал на повышения пошли, найдут куда денежки применить...
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14.10.2020 10:32 Відповісти
Сядут УСЕ! Скоро...
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14.10.2020 11:40 Відповісти
Що ж всі хто стоять на сторожі кримінально олігархічної системи щедро фінансуются з держ бюджету тобто за гроші платників податків. Не лікарі ,військові ,а силові структури МВС,суди,СБУ,прокуратура тобто ті хто захищає владу і олігархів.
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14.10.2020 13:25 Відповісти
Харя не трісне? А лікарям теж додаткові кошти нарахують?
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14.10.2020 17:41 Відповісти
ЭТО ПОСЛЕ КОНФИСКАЦИИ НАРКОТИКОВ И ОРУЖИЯ !?)
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15.10.2020 01:35 Відповісти
На передке боротьбы!!!!!
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15.10.2020 07:20 Відповісти
Всем полицейским Авакяна нужно в качестве доплаты разрешить работать минетчиками прямо на дорогах патрулирования!!!
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15.10.2020 08:11 Відповісти
Это чтоб нас,если что,веселей дубинками гамселили.Затем и нужен был Аваков Пэте,затем нужен теперь и Зеле.
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15.10.2020 08:33 Відповісти
Вас???!!!

При ком из 3-х презов "ВЫ" попали под дубинки?
- Янукович
- Порошенко
- Зеленский
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15.10.2020 10:59 Відповісти
При Яныке на Майдане,при Питруне на Донбассе во время протестов против торговли с врагом.А зачем тогда Пэтя и Зеля ублажали Авакова?Или при Питрушке он был хороший,а при Клоуне стал плохим?
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15.10.2020 11:30 Відповісти
шо, не наїлися ще, паскудники?
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15.10.2020 12:49 Відповісти
авакову гроші є, а пенсіонерам немає. От же ж зелені прищики !!
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15.10.2020 12:51 Відповісти
ворье растаскивает все в открытую и никто им ничего ж не сделает, ибо они и есть органы... как же эта гниль утомила уже.
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15.10.2020 13:10 Відповісти
С фонда короновируса Зеленский Авакову выделил деньги, а медикам нет, а тем, кто непосредственно работает с больными установили по часовую премию, нет я не против, что платили полиции,но должна быть справедливость и если платить МВД то и медикам надо платить, а не разворовывать фонд на дорогах вместо того, чтобы инвесторы строили и платили налоги, а полиция должна быть полицией, как в Европе, а не Белоруссии или США,и не занимались рекетом,рейдерством, вымагательством и подтасовка фактов, избиением гражлан , растет бандитизм , вырубка лесов, варварсво с бруштином, поджоги в том числе в зоне ЧАЭС.
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15.10.2020 13:29 Відповісти
Если так пойдет и дальше, то скоро нам менеты будут и клизмы ставить.
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15.10.2020 14:33 Відповісти

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