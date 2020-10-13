Кабмин выделил министерству Авакова еще 2 миллиарда из Фонда борьбы с СOVID-19

Кабинет министров одобрил выделение еще 2 млрд грн из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезнина доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 13 октября, с доработкой в трехдневный срок.

Представляя проект документа министр внутренних дел Арсен Аваков пояснил необходимость его принятия ростом заболеваемости среди сотрудников Нацполиции.

"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных получили заражение на СOVID-19. За сегодняшний день – 286 и это абсолютный рекорд. У нас прекратило действие наше постановление по доплатам патрульным и полицейским, которые взаимодействуют с людьми непосредственно и поэтому есть необходимость внести изменения в пункт 1 постановления Кабмина от 10 июня №485 о выделении средств на доплаты из фонда СOVID", – сказал глава МВД.

Как сообщалось, ранее Аваков направил письмо в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором глава МВД просил дополнительно выделить 1,98 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 на время карантина.

В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина №485 от 10 июня на доплаты полиции было выделено 2,25 млрд грн, однако по состоянию на конец августа из этой суммы уже потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,24 млрд грн.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на период с 1 августа по 30 ноября необходимо еще 1,98 млрд грн.

Эти средства планируют направить на доплаты для 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека. Таким образом, доплата соответственно составит 7,67 тыс. грн в месяц на каждого.