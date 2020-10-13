Установивший 39 миллиардов убытков от формулы "Роттердам+" эксперт заявила о давлении

Частный эксперты Ирина Педь, экспертиза которой установила 39 млрд грн убытков от формулы "Роттердам+", заявила об осуществлении на нее давления со стороны адвокатов бывших подозреваемых по этому делу.

Об этом она заявила на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово и дело".

Как утверждает Педь, после проведения экспертизы по делу о формуле "Роттердам+", давление на нее якобы осуществляли адвокаты бывших подозреваемых по делу "Роттердам плюс", в частности, топ-менеджеров группы компаний ДТЭК и бывших должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Педь и ее адвокат Валерий Буняк сообщили, что в отношении эксперта распространялись компрометирующие материалы в СМИ, а также было инициировано уголовное производство.

Эксперт заявила, что адвокаты бывших подозреваемых по делу "Роттердам+" начали заявлять о ее некомпетентности и якобы, что эта экспертиза была проплачена НАБУ.

Адвокат Буняк также сообщил, что ранее указанные адвокаты имели хорошие отношения с Педь и заказывали у нее проведения экспертных исследований и благодарили за это.

По словам Педь и адвоката, они подали иск в суд на адвокатов фигурантов дела "Роттердам плюс" о защите деловой репутации, а также инициировали возбуждение уголовного дела по факту принуждения к отзыву экспертизы по делу "Роттердам плюс" (статья 386 Уголовного кодекса Украины).

"Особенно для меня печально, поучительно, наверное, что все эти странные утверждения относительно меня озвучиваются и поддерживается адвокатами, с которыми я имею достаточно длительные, успешные рабочие отношения", – подчеркнула Педь.

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Как сообщалось, во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.