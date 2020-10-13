СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта"
Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В спецслужбе подчеркнули, что обыски проводятся на основании полученных ранее определений суда и не связаны с журналистским исследованием "Bihus.info" о причастности сети "БРСМ-Нафта" к незаконному финансированию партии проживающего в Испании блогера Анатолия Шария.
Более детальную информацию относительно следственных действих в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.
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У березні 2014 https://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/24/7020047/ Українська правда писала про результати обшуків у квартирах і маєтку Ставицького. Те, що там знайшли - вражало: майже $5 млн. готівкою, майже 50 кг золота у банківських зливках, численні коштовні годинники.
Готівка в нерозпакованих банківських обгортках зі США: