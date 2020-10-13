БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2840 відвідувачів онлайн
Новини
6 726 13

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта"

СБУ пришла с обысками на заправки сети

Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В спецслужбе подчеркнули, что обыски проводятся на основании полученных ранее определений суда и не связаны с журналистским исследованием "Bihus.info" о причастности сети "БРСМ-Нафта" к незаконному финансированию партии проживающего в Испании блогера Анатолия Шария.

Более детальную информацию относительно следственных действих в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.

Автор: 

АЗС (1584) СБУ (1535) БРСМ-Нафта (35)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Интересно, и что можно найти на заправке? Квитанции перевода денег Шарию? Или просто конкуренты заказали ету заправку которая демпингует самыми низкими ценами на бензин
показати весь коментар
13.10.2020 21:15
+2
Хорошо быть евреем в Украине:воруй сколько угодно-главное успеть сесть на самолет на Родину и так защитит и прикроет(заодно приютит наворованные миллиарды которые теперь будут работать на благо Израиля)
показати весь коментар
15.10.2020 01:18
+1
Нагадаю, що власник БРСМ-нафта - останній міністр енергетики в уряді Януковича Едуард Ставицький. Котрий після Євромайдану здриснув на історичну батьківщину - в Ізраїль, змінив ім'я і прізвище на Едуард Розенберг і нормально себе там почуває під захистом ізраїльських законів. І, звісно, підтримує Шаріка та іншу промоскальську мразоту.
У березні 2014 https://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/24/7020047/ Українська правда писала про результати обшуків у квартирах і маєтку Ставицького. Те, що там знайшли - вражало: майже $5 млн. готівкою, майже 50 кг золота у банківських зливках, численні коштовні годинники.
Готівка в нерозпакованих банківських обгортках зі США:

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта" - Цензор.НЕТ 6728
показати весь коментар
14.10.2020 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, и что можно найти на заправке? Квитанции перевода денег Шарию? Или просто конкуренты заказали ету заправку которая демпингует самыми низкими ценами на бензин
показати весь коментар
13.10.2020 21:15 Відповісти
На Маршале цены еще ниже
показати весь коментар
14.10.2020 12:01 Відповісти
Злочевський все.
показати весь коментар
13.10.2020 22:58 Відповісти
Нагадаю, що власник БРСМ-нафта - останній міністр енергетики в уряді Януковича Едуард Ставицький. Котрий після Євромайдану здриснув на історичну батьківщину - в Ізраїль, змінив ім'я і прізвище на Едуард Розенберг і нормально себе там почуває під захистом ізраїльських законів. І, звісно, підтримує Шаріка та іншу промоскальську мразоту.
У березні 2014 https://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/24/7020047/ Українська правда писала про результати обшуків у квартирах і маєтку Ставицького. Те, що там знайшли - вражало: майже $5 млн. готівкою, майже 50 кг золота у банківських зливках, численні коштовні годинники.
Готівка в нерозпакованих банківських обгортках зі США:

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта" - Цензор.НЕТ 6728
показати весь коментар
14.10.2020 11:48 Відповісти
...золоті зливки:

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта" - Цензор.НЕТ 4204
показати весь коментар
14.10.2020 11:49 Відповісти
...ювелірні прикраси:

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта" - Цензор.НЕТ 6708
показати весь коментар
14.10.2020 11:50 Відповісти
...один із швейцарських наручних годинників (за $600 тис.):

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта" - Цензор.НЕТ 5419
показати весь коментар
14.10.2020 11:52 Відповісти
Я все краще починаю розуміти Адольфа.....
показати весь коментар
14.10.2020 12:05 Відповісти
так шо,Weltjudentum таки существует ?
показати весь коментар
14.10.2020 12:36 Відповісти
хз...я інше мав на увазі.
показати весь коментар
14.10.2020 12:43 Відповісти
Хорошо быть евреем в Украине:воруй сколько угодно-главное успеть сесть на самолет на Родину и так защитит и прикроет(заодно приютит наворованные миллиарды которые теперь будут работать на благо Израиля)
показати весь коментар
15.10.2020 01:18 Відповісти
Цікаво де всі ті гроші та золото зараз?
показати весь коментар
14.10.2020 13:10 Відповісти
как пришли, так и уйдут..... баканов это билетер 95 квартала с липовым званием, ставленник суркисов, связанных с меРтвечуком и беней, которые в свою очередь и спонсируют ватноголового Дегенерата шарикова....
показати весь коментар
14.10.2020 15:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 