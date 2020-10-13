Аэропорт "Киев" потерял 70% пассажиропотока

Пассажиропоток международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") по итогам работы в январе-сентябре 2020 года составил 600,6 тыс. пассажиров, что на 70,1% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

В том числе количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 589,5 тыс., на внутренних – 11,1 тыс.

Количество рейсов за 9 месяцев 2020 года составило 9,8 тыс. на прилет и вылет, что на 53,9% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов – 7,82 тыс., внутренних – 1,98 тыс.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Мемминген и Дортмунд (Германия), внутренние - Запорожье, Днепр и Одесса.

При этом в сентябре 2020 года аэропорт обслужил 51,1 тыс. пассажиров, что на 66,8% меньше, чем в сентябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 49,1 тыс., на внутренних рейсах – 2 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в сентябре 2020 года составило 1,29 тыс. на прилет и вылет, что на 19,7% меньше чем за аналогичный период 2019 года, из них международных рейсов – 945, внутренних – 340.

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Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2019 году обслужил 2,62 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в январе-декабре 2018 года, сократив пассажиропоток впервые за 5 лет.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.