Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства" № 686-IX, который парламент принял 5 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников – казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников до открытия производства по делу о банкротстве не допускаются.

Также указанный документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс процедур банкротства", устанавливающий мораторий на открытие производств о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.