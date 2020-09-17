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Минреинтеграции проведет инвентаризацию промышленных мощностей на Донбассе

Минреинтеграции проведет инвентаризацию промышленных мощностей на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.

Об этом шла речь во время встречи представителей Минрегинтеграции с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При обсуждении Стратегии экономического развития Донбасса представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования. В Минреинтеграции отметили о необходимость такой инвентаризации и на территории Донецкой области", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что сейчас проходит подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, предусматривающей широкое привлечение инвестиционных ресурсов. После завершения обсуждений проект концепции в областях проект будет доработан и представлен на утверждение правительства.

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