Рада легализировала продажу лекарств через интернет
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3615-1 во втором чтении проголосовали 258 народных депутатов.
Законом урегулированы правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.
Документом вносятся изменения в ст. 19 закона "О лекарственных средствах", которыми предусмотрено право владельцев лицензий на розничную торговлю лекарственными средствами осуществлять такую торговлю с использованием информационно-телекоммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами). Также законом установлены требования к торговле лекарствами через интеренет.
При этом доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.
В то же время запрещается электронная розничная торговля сильнодействующими лекарственными средствами, а также лекарствами, реализация (отпуск) которых гражданам осуществляется по рецептам врачей.
Как отмечает Главное экспертное управление Верховной Рады, сейчас дистанционная торговля лекарствами уже работает на временном основании на срок действия карантина.
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