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Рада легализировала продажу лекарств через интернет

Рада легализировала продажу лекарств через интернет

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3615-1 во втором чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Законом урегулированы правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Документом вносятся изменения в ст. 19 закона "О лекарственных средствах", которыми предусмотрено право владельцев лицензий на розничную торговлю лекарственными средствами осуществлять такую торговлю с использованием информационно-телекоммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами). Также законом установлены требования к торговле лекарствами через интеренет.

При этом доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.

В то же время запрещается электронная розничная торговля сильнодействующими лекарственными средствами, а также лекарствами, реализация (отпуск) которых гражданам осуществляется по рецептам врачей.

Как отмечает Главное экспертное управление Верховной Рады, сейчас дистанционная торговля лекарствами уже работает на временном основании на срок действия карантина.

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Кольоса! Ви самі прикотились....
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17.09.2020 19:03 Відповісти
Травитесь , на здоровья ((
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18.09.2020 03:29 Відповісти
Все що продається у аптеці "оффлайн" повинно бути доступним і через інтернет. Так що тут "окей", хоч якась користь.
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18.09.2020 10:19 Відповісти
Так воно і так усе продавалося. І навіть те, що "тільки за рецептом". В чому прорив? Чергова констатація дійсності від безпорадних говнюків.
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18.09.2020 13:16 Відповісти

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