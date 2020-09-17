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Рада одобрила введение льготной ставки НДС для аграриев

Рада одобрила введение льготной ставки НДС для аграриев

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2656 в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.

В законопроекте, с целью "поддержания сельхозтоваропроизводства в Украине", предлагается ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 14% для таких групп сельскохозяйственной продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соя, семена льна, рапс, подсолнечник, семена и плоды других масличных культур, сахарную свеклу.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, фактически речь идет об установлении пониженной ставки НДС как на поставки продукции на таможенной территории Украины, так и на импорт указанных категорий товаров.

При этом авторы законопроекта мотивируют необходимость принятия законопроекта тем, что пониженные ставки НДС на агропродукцию существуют в ЕС. Однако, как указывает ГНЭУ, в законодательстве ЕС речь идет о сниженных ставках на пищевые продукты для потребления людьми и животными, то есть на товары для непосредственного потребления, а не, по сути, для товарного производства, как это предлагается в проекте.

Кроме того, принятие законопроекта может привести к уменьшению поступлений в госбюджет, но соответствующих расчетов и предложений по сокращению расходов бюджета или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения его сбалансированности не предоставлено.

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Запровадження пільг на сировину це державний ....лізм,"народні обранці" пхають Україну в когорту країн третього світу.
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17.09.2020 20:51 Відповісти
Скільки їм занесли? Мабуть не 200 тисяч, а відразу по ляму кожному!
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17.09.2020 23:26 Відповісти
прийняти за основу і прийняти в цілому - дві великі різниці. А ще закон запрацює хіба що з 2021 року. До того я змушений буду продати все із того не багато чого, шо є чи буде.
Вже не один рік я пропагую зменшення ставки пдв до 5 %. І відміну повернення її експортерам. 5% для експортерів - не велика втрата. А тим більше ціна на внутрішньому ринку зменшиться. Але зменшиться і вартість затрат. Особливо, коли відмінять нарахування пдв на фонд оплати праці. І тоді пдв, хоч і менший, стане досить хорошим джерелом наплвнення бюджету. І перестане бути джерелом збагачення привладних експортерів.
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18.09.2020 13:23 Відповісти

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