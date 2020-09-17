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приватизація (1324) Сумська область (131) Суми (163) Фірташ (617) ФДМУ (1352)

Суд отменил приватизацию подконтрольного Фирташу "Сумыхимпрома"

Суд отменил приватизацию подконтрольного Фирташу

Хозяйственный суд Сумской области подтвердил предыдущее решение об отмене распоряжения Кабинета министров Украины относительно включения ПАО "Сумыхимпром" в Перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации.

Об этом со ссылкой на Сумські дебати сообщает БизнесЦензор.

На основании отмененного распоряжения Кабмина был издан приказ Фонда государственного имущества о приватизации государственного пакета акций ПАО "Сумыхимпром", и на который ссылается заявитель как на основание для прекращения производства по делу о банкротстве.

Суд признал требования Фонда необоснованными и преждевременными. Процедура санации еще не завершена, должник продолжает хозяйственную деятельность для возобновления платежеспособности.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества оценил запланированное к продаже ПАО "Сумыхимпром" $8,8 млн.

Заместитель председателя Фонда госимущества Юрий Никитин, поясняя низкую оценку стоимость пакета акций "Сумыхимпрома", заявлял, что "государственный пакет акций ничего не стоит". Чиновник указывал, что предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства, его основным кредитором является компания Дмитрия Фирташа.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией "Сумыхимпрома" Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Как заявлял тогда Генпрокурор Юрий Луценко, Лазакович сбежал в Москву.

Позднее, благодаря решениям судов, Лазакович продолжил исполнять обязанности управляющего санацией "Сумыхимпрома" и вернулся в Украину.

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.
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Топ коментарі
+7
ВЕЗДЕ ,в судах,СИДЯТ ВЗЯТОЧНИКИ И КАЗНОКРАДЫ
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17.09.2020 15:03
+6
Отакої. І далі Фірташі будуть доїти державне підприємство .... за наш з вами рахунок..
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17.09.2020 15:14
+4
Нет у вас законов на Диму Фирташа.))
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17.09.2020 16:03
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ВЕЗДЕ ,в судах,СИДЯТ ВЗЯТОЧНИКИ И КАЗНОКРАДЫ
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17.09.2020 15:03 Відповісти
Отакої. І далі Фірташі будуть доїти державне підприємство .... за наш з вами рахунок..
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17.09.2020 15:14 Відповісти
Нет у вас законов на Диму Фирташа.))
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17.09.2020 16:03 Відповісти
ну хоть тут суд оказался нормальным - фирташ пусть сосет, а фонд держмайна можно весь сажать
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17.09.2020 16:49 Відповісти
А "какая разница"? Все равно, не мытьем, так катаньем Зеленский пороздает госимущество Коломойскому и Фирташу и Ахметову и Пинчуку. И Суркису депозиты ( которых нет), вернет из Привата. И сделает еще много, много хороших и полезных вещей для акционеров.
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17.09.2020 19:08 Відповісти
А ви назвіть хоч одного президента-попередника, який не виконував забаганки олігархів.
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17.09.2020 20:49 Відповісти
Не тупи. Один из них-Янукович, который хотел забрать активы и Бени и Пинчука и даже постепенно Ахметова. И что явно не нравилось этим чувакам.Второй- Порошенко, который вначале был со всеми в очень хороших отношениях, но в силу внешнего давления( а денег сопротивлятся давлению у страны не было), вынужден был сильно ограничить аппетиты "капитанов бизнеса". Что еще больше им не понравилось и привело к решению "капитанов" оплатить сериал "Голоборотько" и поставить президентом нанятого ими артиста- комика. Теперь все довольны. Страна летит в пропасть, олигархи считают банкноты, нарид смотрит сериалы про Галабаротьку и ржет.
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17.09.2020 21:10 Відповісти
тобто - Яник і Офшоркін були ворогами олігархів ? ..))
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17.09.2020 21:43 Відповісти
Мы в детском садике? Перечитай написанное.
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18.09.2020 00:15 Відповісти

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