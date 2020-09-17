Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог
Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостов, а также ряда органов власти.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3991 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.
Законом предлагается дополнительно выделить из госбюджета "Укравтодору" 2,16 млрд грн на ремонт дорог и мостов. В то же время на такую же сумму предложено сократить расходы Министерства социальной политики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".
Кроме того, законопроектом предложено увеличить на 750 млн грн расходы государственного бюджета на финансирование Министерства внутренних дел, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.
Также предложено выделить из госбюджета 243,75 млн грн областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн – на оплату труда), 117,3 млн грн – Министерству юстиции по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".
Кроме того, предложено выделить 68,6 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР), а также 9,8 млн грн – Министерству энергетики (из них 8,03 млн грн – на оплату труда).
Законом также предлагается дополнить раздел "Заключительные положения" закона "О государственном бюджете на 2020 год" новым пунктом, отменив ограничение величины местного долга по займам, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах.
Кроме того, ко второму чтению в законопроект были внесены изменения. В частности, расходы в объеме 2,87 млрд грн, запланированные на обслуживание госдолга, перенаправлены на ряд других программ.
В частности, 5,87 млн грн выделены на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, 25 млн грн – на содержание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кроме того, дополнительно выделено 301,33 млн на содержание органов прокуратуры, 381 млн грн – на обеспечение деятельности Вооруженных Сил, 290 млн грн – для СБУ, 50 млн грн – на приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.
Также дополнительно выделено 179 млн грн на подготовку кадров вузами, 90 млн грн – на внедрение экспериментальных технологий в учреждениях Министерства здравоохранения, 51 млн грн – на погашение долгов по зарплате перед шахтерами шахты "Надежда".
Внесенными изменениями также предусмотрено выделить дополнительные средства на ряд проектов в регионах. В том числе 100 млн грн на строительство центра онкологии в Харьковской области, 300 млн грн – на строительство перинатального центра в Ужгороде, 150 млн грн – на реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге, а также на ремонт ряда региональных дорог.
Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. В том числе 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Будь ласка, зачекайте...
1. Сходство Зеленского с Гитлером. Оба маниакально всё бабло направляют на дороги. Видимо зеленая слизь начиталась истории, но не вникала в подробности.
Отсюда и различие:
2. Гитлер таки строил идеальные автобаны, которые и по сей день стоят.
Слизняк же направляет бабло на "дороги", но пишу я это в кавычкаах, ибо деньги сливаются потоком в карманы свиней разного калибра.
Потому я и говорю: историю "читал", но выводов делать не умеет.
"Чернышов - центр скрытых финансовых операций Зеленского. Его личный кошелек. Именно он контролирует использование денег и откаты с этих денег при проведении бюджетного финансирования региональной инфраструктуры. Короче говоря, основной источник дохода Зеленского - откаты с дооожного строительства. "
Субсидии надо зе-тыпилам отдавать.
А на дорогах можно до 90% всех денег РАЗВОРОВАТЬ!
стройкадеребан..
"меня не волнует качество, главное - освоение денег"(с)зеленский
Следующая - наверняка пенсия. Не?
Идиоты.