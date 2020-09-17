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ВР (2804) держбюджет (1539) дороги (1545) парламент (1916)

Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостов, а также ряда органов власти.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3991 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Законом предлагается дополнительно выделить из госбюджета "Укравтодору" 2,16 млрд грн на ремонт дорог и мостов. В то же время на такую же сумму предложено сократить расходы Министерства социальной политики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Кроме того, законопроектом предложено увеличить на 750 млн грн расходы государственного бюджета на финансирование Министерства внутренних дел, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

Также предложено выделить из госбюджета 243,75 млн грн областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн – на оплату труда), 117,3 млн грн – Министерству юстиции по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Кроме того, предложено выделить 68,6 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР), а также 9,8 млн грн – Министерству энергетики (из них 8,03 млн грн – на оплату труда).

Законом также предлагается дополнить раздел "Заключительные положения" закона "О государственном бюджете на 2020 год" новым пунктом, отменив ограничение величины местного долга по займам, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах. 

Кроме того, ко второму чтению в законопроект были внесены изменения. В частности, расходы в объеме 2,87 млрд грн, запланированные на обслуживание госдолга, перенаправлены на ряд других программ.

В частности, 5,87 млн грн выделены на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, 25 млн грн – на содержание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, дополнительно выделено 301,33 млн на содержание органов прокуратуры, 381 млн грн – на обеспечение деятельности Вооруженных Сил, 290 млн грн – для СБУ, 50 млн грн – на приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Также дополнительно выделено 179 млн грн на подготовку кадров вузами, 90 млн грн – на внедрение экспериментальных технологий в учреждениях Министерства здравоохранения, 51 млн грн – на погашение долгов по зарплате перед шахтерами шахты "Надежда".

Внесенными изменениями также предусмотрено выделить дополнительные средства на ряд проектов в регионах. В том числе 100 млн грн на строительство центра онкологии в Харьковской области, 300 млн грн – на строительство перинатального центра в Ужгороде, 150 млн грн – на реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге, а также на ремонт ряда региональных дорог.

Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. В том числе 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Топ коментарі
+11
ахаха, жрите дороги, зебилы, намазывайте асфальт на хлеб!
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17.09.2020 14:22
+8
слуги урода забрали у зебилов субсидии и перенаправили их на деребан для вовы-шмаркли и Ко))
"Чернышов - центр скрытых финансовых операций Зеленского. Его личный кошелек. Именно он контролирует использование денег и откаты с этих денег при проведении бюджетного финансирования региональной инфраструктуры. Короче говоря, основной источник дохода Зеленского - откаты с дооожного строительства. "
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17.09.2020 14:22
+5
Ну да:
Субсидии надо зе-тыпилам отдавать.
А на дорогах можно до 90% всех денег РАЗВОРОВАТЬ!
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17.09.2020 14:23
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Правила форума Рада форумчан
ахаха, жрите дороги, зебилы, намазывайте асфальт на хлеб!
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17.09.2020 14:22 Відповісти
Любопытно сходство и различие:
1. Сходство Зеленского с Гитлером. Оба маниакально всё бабло направляют на дороги. Видимо зеленая слизь начиталась истории, но не вникала в подробности.

Отсюда и различие:
2. Гитлер таки строил идеальные автобаны, которые и по сей день стоят.
Слизняк же направляет бабло на "дороги", но пишу я это в кавычкаах, ибо деньги сливаются потоком в карманы свиней разного калибра.

Потому я и говорю: историю "читал", но выводов делать не умеет.
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17.09.2020 20:44 Відповісти
било би что мазать - нет асфальта есть сплошной ямочний ремонт
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17.09.2020 22:41 Відповісти
слуги урода забрали у зебилов субсидии и перенаправили их на деребан для вовы-шмаркли и Ко))
"Чернышов - центр скрытых финансовых операций Зеленского. Его личный кошелек. Именно он контролирует использование денег и откаты с этих денег при проведении бюджетного финансирования региональной инфраструктуры. Короче говоря, основной источник дохода Зеленского - откаты с дооожного строительства. "
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17.09.2020 14:22 Відповісти
Ну да:
Субсидии надо зе-тыпилам отдавать.
А на дорогах можно до 90% всех денег РАЗВОРОВАТЬ!
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17.09.2020 14:23 Відповісти
Больша стройка деребан..
"меня не волнует качество, главное - освоение денег"(с)зеленский

Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 6161
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17.09.2020 14:23 Відповісти
хотя я конечно, только за то чтоб деньги с субсидий, которые тупо прожираются, направили на строительство инфраструктуры (при условии, что их не стырят конечно), но только вот зебилы явно не в восторге будут от таких действий выбранной ими же власти ))
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17.09.2020 14:24 Відповісти
Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 1966Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 1537 (С)
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17.09.2020 15:35 Відповісти
Два тендери в районі, перший у 2017 - дорога державного значення 2500 м ширина покриття 8,6 м - 15 млн. грн., другий у 2020 - дорога місцевого значення 1700 м ширина покриття 6 м - 12 млн грн. Ціна квадратного метра зросла з 700 грн до 1200 грн. Які ще питання?
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17.09.2020 17:05 Відповісти
Все деньги на дороги! Дорожная мафия требует. И вовчику откатик будет.
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17.09.2020 17:11 Відповісти
Ну Вовчику откат будет или не будет-это неизвестно!!!!А вот партии "СН", "откат" в виде победы на местных выборах (на донбассе)-100% будет!!!Ведь 95% всех подрядов на строительство автодорог(и ремонт) в Украине получили авто дорожные компании с Донбасса!!!!
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17.09.2020 18:56 Відповісти
Меры по повышению рейтинга "слуг" обернутся полным его крушением.
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17.09.2020 18:19 Відповісти
ЗЕублюдки вы куда подевались?
Следующая - наверняка пенсия. Не?
Идиоты.
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17.09.2020 19:37 Відповісти
На армию 381млн, а мусорам сабакова 750 !!!!- СУПЕР !!!!
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17.09.2020 21:18 Відповісти
Ясен-красен! Народец ведь своими субсидиями с вами не поделится! А дорожная мафия - обязательно! А сейчас еще газ подорожает, уже на 50% взлетел! Ждем новых "плюшек" (с) Юрченко, депутат-слуга урода
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17.09.2020 23:31 Відповісти
а в чьи же широкие карманы капают эти бабки за отопление?
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18.09.2020 10:24 Відповісти
Ну а в чьи? Например, большинство облгазов приндалежат Фираташу, некоторые - Ахметову. Им идут деньги за доставку... Самое возмутительное, что я вижу то, что если при Порохе газ в Европе стоил 450 баксов, то населению его продавали по 250. Разницу доплачивали предприятия. А сейчас, когда газ подешевел, его закупают по 50, а продают по 150!
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19.09.2020 09:06 Відповісти
Свыням ненравится, что бюджет просерания потрачен на развитие.
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18.09.2020 10:23 Відповісти

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