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Украинские банки заработали на BankID "первый миллион"

Украинские банки заработали на BankID

С 1 июля банки – участники системы BankID Нацбанка Украины начали получать плату за предоставление идентификационных данных своих клиентов коммерческим учреждениям, участвующим в системе BankID НБУ.

Об этом со ссылкой на Финансовый клуб сообщает БизнесЦензор.

Коммерческая модель использования BankID предполагает плату в 20 грн за информацию о каждом абоненте, и за первые два месяца программы банки заработали 1 млн грн дохода.

Старт этого проекта был приурочен к "сплиту": с 1 июля НБУ стал регулятором для страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, которые могут использовать банковские базы данных о клиентах для онлайн-идентификации новых клиентов.

Всего сейчас 25 учреждений, которые предоставляют услуги, получают от банков идентификационные данные: 11 некоммерческих и 14 коммерческих абонентов.

Наибольшее количество запросов в систему BankID поступает из приложения "Дія" (Министерство цифровой трансформации является одним из 11 некоммерческих абонентов).

Каждый день украинцы по 20 тыс. раз входят в систему BankID.

В 14 коммерческих абонентов системы входят участники фондового рынка (ИГ"Универ", ICU, "Фридом Финанс Украина"), участники рынка НПФ ("Лига Пенсия"), компании по переводу средств ("ФК Герц","ЗапорожСвязьСервис"), а также микрофинансовые организации, работающие под брендами Moneyveo, Глобал Кредит, Loany, CCloan, CashUp, MiLoan, MyCredit, CreditPlus.
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