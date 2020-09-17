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Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления

Верховная Рада унифицировала подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта, приняв в целом законопроект №3614 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Законопроект предлагает ввести единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения и т.д. и их объединения). В частности, предлагается расширить состав их доходов за счет доходов, которые "закреплены" сегодня за районными бюджетами, а также в связи с этим определить отдельно состав доходов и расходов для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных громад сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.

Предлагается также исключить районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов; исключить районные бюджеты из числа "получателей" образовательной и медицинской субвенций, субвенций на выполнение инвестиционных проектов и т.п.
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