Рада освободила переселенцев от туристического сбора в Украине

Верховная Рада освободила внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора на территории Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Принятым в четверг законом (проект №3103) внесены изменения в ст. 268 Налогового кодекса Украины.

Установлено, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица в соответствии с законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", в случае, если адрес их фактического места жительства, указанный в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица, является адресом одного из мест проживания (ночевки), определенных в пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПК (такими, в частности, являются гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные приюты, лагеря для отдыха, пансионаты и другие учреждения гостиничного типа, санаторно-курортные учреждения; жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночевки).

В подпункте 38.6 п. 38 подраздела 10 р. ХХ "Переходные положения" указано: "При исчислении налогооблагаемой базы объектов недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, контролирующим органом не учитываются объекты недвижимости, не являющихся объектом налогообложения".

В ходе первого чтения 1 сентября народный депутат Дмитрий Лубинец ("За будущее") заявил: "Внутренне перемещенные лица - это категория людей, которые не по собственному желанию путешествуют по Украине. К сожалению, по статистике, на сегодня в Украине зарегистрировано более 1,4 млн таких лиц. По подтвержденным данным, около 10 тыс. из них постоянно проживают в гостиницах (…). Но в перечень людей, освобожденных от уплаты туристического сбора, не была внесена категория внутренне перемещенных лиц".