Местные власти из-за радиофобии препятствуют размещению станций мобильной связи, – Минцифры

Местная власть иногда препятствует установке и работе свяжи 4G, ссылаясь на фиктивную информацию о вреде радиоволн.

Об этом сообщает Министерство цифровой информации Украины, передает БизнесЦензор.

"Радиофобия - не шутка: она все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине. И речь идет не только об ожидаемом 5G, но и о 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и на который очень ждут в сельской местности", - заявляет Минцифры.

В пример приводят случай Броваров, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы.

Также сейчас установлению базовой станции препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Речь идет об Ивано-Франковской городской клинической больницы.

"По причинам радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района", - сообщает Минцифры.

Несколько случаев в Мариуполе - установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке", - сообщает Минцифры.

Также в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот - Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач - регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями.