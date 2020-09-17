В Украине не улучается уровень развития человеческого капитала, – Всемирный Банк

В Украине ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать только на достижение 63% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья.

Об этом говорится в исследовании Всемирного Банка, сообщает БизнесЦензор.

Хотя украинский показатель выше среднего показателя для стран с подобным уровнем экономического развития во всем мире, однако это ниже среднего уровня для Европы и Центральной Азии.

"И больше всего беспокоит то, что в отличие от большинства других стран региона и мира, в Украине не наблюдалось улучшение уровня Индекс человеческого капитала в период между 2010 и 2020 годами. Это означает, что для того, чтобы украинский народ реализовал свой полный человеческий потенциал, необходимы большие по объему и целеустремленные инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту", - сообщает Всемирный Банк.

Индекс человеческого капитала от Всемирного Банка показал, что пандемия COVID-19 ставит под угрозу те значительные результаты, достигнутые в области здравоохранения и образования за последнее десятилетие и особенно в развивающихся странах.

Индекс человеческого капитала 2020 включает данные о здравоохранении и образовании для 174 стран, которые охватывают 98% населения мира состоянию на март 2020 года.

ИЗ 48 стран Европы и Центральной Азии, включенных в Индекс человеческого капитала 2020 (ИЛК), 33 входят в верхнюю треть мира, и почти все - в верхнюю половину. Однако в регионе существуют значительные различия.

Среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой в регионе, ребенок, родившийся в Польше, может рассчитывать на достижение 75% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. А ребенок, родившийся в Таджикистане, может рассчитывать на достижение лишь 50% производительности.