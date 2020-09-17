Рада провалила законопроект о кредитах "Укрэнерго" для выплат по "зеленому тарифу"

Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики.

За принятие разработанного Министерством финансов законопроекта проголосовали 189 депутатов при минимально необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Парламент также отказался отправлять его на повторное первое чтение (за – 204 депутата) и на доработку авторам (за – 210 депутатов).

По словам представляющего законопроект замминистра финансов Василия Шкуракова, этот документ разработан с целью урегулирования ситуации на рынке электроэнергии, в первую очередь, проведения расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"Сегодня правительством проводятся переговоры с МФО, в частности, с ЕБРР относительно возможности привлечения кредитов для пополнения оборотных средств ключевых энергопредприятий, в том числе тех, на которые возложены специальные обязательства. Это позволит "Укрэнерго", а также, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" привлечь средства для повышения ликвидности", – отметил замминистра.

Согласно законопроекту, ст.6 закона о государственном бюджете на 2020 год должна была дополниться нормой, согласно которой госгарантии могут предоставляться по решению правительства для обеспечения долговых обязательств субъектов хозяйствования госсектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии перед международными финансовыми организациями (МФО) для поддержки их ликвидности и стойкости работы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие проекта закона позволит привлечь кредиты МФО на пополнение оборотного капитала субъектами хозяйствования госсектора экономики, осуществляющим деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии, в том числе, кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для реализации проекта "Солидарная поддержка "Укрэнерго".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" на 15 сентября, задолженность НЭК перед ГП по компенсациям зеленого тарифа составляет 21,8 млрд грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

НКРЭКУ с 1 августа увеличила тариф "Укрэнерго" на передачу на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС), тогда как проект решения предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч.

Комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа по просьбам представителей бизнеса и народных депутатов. Для этого "Укрэнерго" обязалось провести дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.