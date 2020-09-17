"Укрзализныця" изучит вопрос изготовления поездов на Киевском заводе, – глава компании

Главы АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил о необходимости детально изучить вопрос изготовления электропоездов на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода (КЭВРЗ).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Я знаю, что у завода уже есть наработки в этом направлении, и мы должны их детально изучить. Компания требует масштабного обновления парка пригородных поездов. Локализация их производства на нашем предприятии позволит развивать машиностроительную отрасль, увеличивать ВВП страны, обеспечить наших сотрудников работой", - сказал Жмак.

Жмак посетил завод, чтобы посмотреть на модернизацию электропоезда для филиала "Укрзализныци" "Юго-Западная железная дорога".

Новый модернизированный электропоезд состоит из восьми вагонов и будет перевозить пассажиров в сообщении Киев – Фастов.

"В целом я доволен качеством работ, но мы должны быть прогрессивными, учитывать современные тенденции и потребности наших пассажиров. Кроме того, должны улучшать удобства для машинистов подвижного состава. Это все необходимо проанализировать и учесть при выполнении последующих ремонтов электропоездов", - сказал Жмак.

АО "Киевский электровагоноремонтный завод", входящий в структуру "Укрзализныци", завершило январь-март 2020 года с чистой прибылью в размере 3,31 млн грн, тогда как за аналогичный период 2018 года убыток составлял 1,57 млн грн.