"Укргазбанк" увеличил прибыль вдвое – до 680 миллионов

По данным государственного "Укргазбанка", по итогам января-августа он получил прибыль 680 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года было 313 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Прибыль госбанка за август – 126,2 млн грн.

На 01.09.2020 показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала "Укргазбанка" составлял 16,79% (требование НБУ - не менее 10%).

Значение норматива коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (должно быть не менее 100%) - 243,8%, норматива коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте (должно быть не менее 100%) - 161,7%.

В январе-июле "Укргазбанк" был лидером по росту депозитного портфеля юрлиц (29,6 млрд грн, или 39,1% - до 105,2 млрд грн).

По данным банка, на начало сентября в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" он выдал займы на 734 млн грн, из которых инвестиционные кредиты - на сумму 500 млн грн.

"Укргазбанк" входит в ТОП-5 банков по объему активов. Как он отмечает, его клиентами являются 2,2 млн украинцев (в текущем году - плюс 100 тыс). "Количество бизнес-клиентов также неуклонно растет: имеем почти 69 000 представителей малого и среднего бизнеса и 6700 - крупного корпоративного сегмента", - констатирует госбанк.