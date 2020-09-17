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В Украине новый рекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине новый рекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине за сутки обнаружили рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки – 3 584 случая.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев заболевания в Украине вырос до 166 244. Из них летальных случаев – 3 400, случаев выздоровления – 73 913, продолжают болеть 88 931 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 18 449, Львовской области – 17 664, Харьковской области – 13 915, Черновицкой области – 12 640, Ивано-Франковской области – 11 856.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин украины на заседании с среду, 16 сентября, в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.
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