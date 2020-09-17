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Ощадбанк (670) Нацполіція (492)

Суд продлил расследование незаконных закупок "Ощадбанка" на 2,6 миллиарда

Суд продлил расследование незаконных закупок

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Нацполиции о продлении на 12 месяцев до 12 сентября 2021 года срока досудебного расследования в уголовном производстве о незаконных закупка в "Ощадбанке" на 2,6 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица "Ощадбанка" совершили растрату средств, в том числе путем приобретения компьютерного оборудования и программного обеспечения по завышенным ценам или при отсутствии обоснованной необходимости в нем.

"Неустановленные должностные лица ПАО "Ощадбанк" в 2016-2019 годах провели 650 процедур публичных закупок с заключением 607 договоров на сумму более 5,2 млрд грн., из которых общая часть составляет приобретения продуктов в сфере информатизации и программного обеспечения, которые за период 2016-2019 лет составляют более 2,6 млрд грн", - говорится в судебных материалах.

Закупки компьютерного оборудования и ИТ-продуктов осуществлено на сумму 2,6 млрд грн и проведены в основном у четырех предприятиях: дочернем предприятии "Эс энд Ти Украина", ООО "Навигатор Корпорейшен", ООО "ИТ платформа" и ООО "Авалис".

Кроме этого установлено, что в 2016 году ПАО "Ощадбанк" осуществлял закупку указанной группы товаров преимущественно у ООО "БМС Консалтинг". Однако с внесением Всемирным банком ООО "БМС Консалтинг" в санкционный список, "Ощадбанк" был вынужден отказаться от торгов с этой компанией.

Однако учредители, руководство, адрес регистрации компаний: Дочернее предприятие "Эс энд Ти Украина", ООО "Навигатор корпорейшен", ООО "ИТ платформа", ООО "Авалис", указывает на то, что предприятия аффилированные с конечным владельцем ООО "БМС Консалтинг".
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Вот так неожиданность! А мы думали, что руководство там само по себе и перебивается кое-как от зп к зп.
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17.09.2020 09:58 Відповісти
Нехило. Теперь Пышного срочно на повышение. Он доказал что умеет воровать много и системно.
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17.09.2020 16:39 Відповісти
"Неустановленные должностные лица ПАО "Ощадбанк"..."

Так бы и писали - "неустановленный Пышный А.Г. провёл почти тысячу тендеров в пользу подсанкционного предприятия на 5.2 миллиарда". Что за экивоки?!?

Кто-то вообще может допустить, что 5.2 миллиарда гривен прошли мимо "Главы Правления"?!?
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17.09.2020 21:36 Відповісти
***, дебилы! Зта схема 90-х годов прошлого века. Мы так обналичвали свою зарплату. Если платить зарплату по-белому, то половину съедают налоги. А если купить на фирму какую-нибудь *****, типа софта, и получить назад 90% денег наличкой, то можно жить. Тогда налоговики нихуя не шарили в IT. А сейчас использовать эту лазейку - надо быть полным де Биллом.
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17.09.2020 23:33 Відповісти
Какая зарплата... Ты реально думаешь, что Пышный там 5 лярдов гивен прогнал через тендера для того, чтобы зарплаты платить сотрудникам Ощадбанка или "БМС Консалтинга"?!?
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23.09.2020 12:40 Відповісти

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