Суд продлил расследование незаконных закупок "Ощадбанка" на 2,6 миллиарда

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Нацполиции о продлении на 12 месяцев до 12 сентября 2021 года срока досудебного расследования в уголовном производстве о незаконных закупка в "Ощадбанке" на 2,6 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица "Ощадбанка" совершили растрату средств, в том числе путем приобретения компьютерного оборудования и программного обеспечения по завышенным ценам или при отсутствии обоснованной необходимости в нем.

"Неустановленные должностные лица ПАО "Ощадбанк" в 2016-2019 годах провели 650 процедур публичных закупок с заключением 607 договоров на сумму более 5,2 млрд грн., из которых общая часть составляет приобретения продуктов в сфере информатизации и программного обеспечения, которые за период 2016-2019 лет составляют более 2,6 млрд грн", - говорится в судебных материалах.

Закупки компьютерного оборудования и ИТ-продуктов осуществлено на сумму 2,6 млрд грн и проведены в основном у четырех предприятиях: дочернем предприятии "Эс энд Ти Украина", ООО "Навигатор Корпорейшен", ООО "ИТ платформа" и ООО "Авалис".

Кроме этого установлено, что в 2016 году ПАО "Ощадбанк" осуществлял закупку указанной группы товаров преимущественно у ООО "БМС Консалтинг". Однако с внесением Всемирным банком ООО "БМС Консалтинг" в санкционный список, "Ощадбанк" был вынужден отказаться от торгов с этой компанией.

Однако учредители, руководство, адрес регистрации компаний: Дочернее предприятие "Эс энд Ти Украина", ООО "Навигатор корпорейшен", ООО "ИТ платформа", ООО "Авалис", указывает на то, что предприятия аффилированные с конечным владельцем ООО "БМС Консалтинг".