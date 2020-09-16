"Дарница" и "Интерхим" профинансировали проект осушения фундамента и стен Софии Киевской

Фармацевтические компании "Дарница" и "Интерхим" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation реализовали проект по осушению фундамента и стен Софийского собора и близлежащих сооружений с помощью швейцарского оборудования BioDry. Это позволит привести в норму уровень влаги и избавит от сырости стены и подвальные помещения одного из ключевых памятников Украины – Софии Киевской.

Об этом было объявлено на брифинге по случаю старта проекта на территории Софии Киевской 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская напомнила, что сырость и плесень – главная проблема всех старинных памятников архитектуры. По ее словам, основной угрозой для таких зданий, является не только разрушение фундамента и стен из-за скопившейся влаги, но и повреждение экспонатов и архивов, которые хранятся в подвалах и запасниках.

"Я счастлива, что исполнилась моя самая заветная мечта – "вылечить" Софию. Она находится уже в весьма почтенном возрасте, и вынуждена противостоять угрозам. Я рада, что фармацевтов и музейщиков объединила одна общая сверхважная миссия – заботиться о здоровье Софии Киевской" – отметила она.

В свою очередь, глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что благодаря совместной работе с "Интерхим" и Zagoriy Foundation удалось в кратчайшие сроки найти самое современное оборудование, которое помогло многим памятникам архитектуры в Европе, и способно "вылечить" Софию Киевскую.

"Эта технология является биосовместимой с окружающей средой. Она уже работает и естественным образом устранит первопричину влажности фундамента и стен, которые скрывают еще много тайн и которые только предстоит раскрыть. Поэтому мы, следуя примеру Ивана Мазепы, Богдана Хмельницкого и Петра Могилы, "лечим" Софию, чтобы она сохранила свое величие, объединила прошлые и будущие поколения и наполняла жизнь настоящими ценностями, а Оранта – продолжала оберегать Киев", – подчеркнул Шимкив.

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Генеральный директор ОАО "Интерхим" Анатолий Редер напомнил, что Богоматерь Оранта Софиевская является защитницей Киева.

"Мы не могли остаться в стороне, когда тысячелетний памятник духовности и культуры страны оказался под угрозой. То, что он дошел до нас в первозданном виде – настоящее чудо. Поэтому когда перед собором возникла угроза чрезмерной влаги, мы не колебались ни секунды. Плодотворное сотрудничество с партнерами и руководством заповедника дала обнадеживающие плоды: влага покидает стены – София выздоравливает", – отметил Редер.

В свою очередь, сооснователь благотворительного фонда Zagoriy Foundation Катерина Загорий подчеркнула, что совместный проект по оздоровлению Софии Киевской станет еще одним шагом по восстановлению культуры меценатства в Украине.

"Это настоящее чудо и общая заслуга украинцев, что нам удалось сохранить собор XI века. Мы должны поблагодарить за это ученых, строителей, реставраторов, сотрудников музея. И, конечно же, меценатов всех времен. Приобщиться к их труду – большая честь для нас. Реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украине после Руины. Уверена, что этот совместный проект Zagoriy Foundation, фармацевтических компаний "Дарница" и "Интерхим" станет еще одним важным шагом к возрождениюкультуры благотворительности в нашей стране", – подчеркнула Катерина Загорий.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" – крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, компания ведет свою историю с 1930 года.

В 2019 году "Дарница" объявила о трансформации своего бизнеса. Компания провела ребрендинг, изменила логотип и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов.

Фармацевтическая компания "Интерхим" – одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов, а также обезболивающих препаратов для тяжело- и онкобольных.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности. Приоритетным направлением деятельности фонда является развитие культуры благотворительности в Украине. В этом направлении фонд внедряет проекты и отдельные активности.