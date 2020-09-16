Конституционный суд признал неконституционным создание НАБУ
Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Об этом говорится в сообщении КС, передает БизнесЦензор.
В частности, Конституционный суд признал неконституционными положения закона о наделении президента полномочиями создавать НАБУ, назначать и увольнять директора НАБУ, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ и утверждать Положение о Совете общественного контроля при НАБУ и порядке его формирования.
Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".
"Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС", – сказано в сообщении.
Текст решения будет обнародован на официальном сайте КС в разделе "Акты КС".
Как сообщалось, в конце июля 50 народных депутатов, преимущественно из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и группы нардепов Александра Дубинского, подали в КС представление, в котором обжаловали закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года №1698-VII с изменениями. Авторы представления считают, что Конституции Украины не соответствуют абзац первый ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ государственным правоохранительным органом.
Также парламентарии считают не соответствующим основному закону закрепление полномочий президента создавать НАБУ, назначать и увольнять с должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро
28 августа в НАБУ заявили, что КС принял представление на рассмотрение. В тот же день КС признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
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