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Мотор Січ (209) Ярославський (179) Антимонопольний комітет (1432)

Глава АМКУ считает преждевременным наказывать китайских покупателей "Мотор Сичи"

Глава АМКУ считает преждевременным наказывать китайских покупателей

Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать вопросы, связанные с законностью уже осуществленного ранее приобретения акций ПАО "Мотор Сич" китайскими инвесторами, в частности, о необходимости получения соответствующего разрешения АМКУ.

Об этом сообщила глава ведомства Ольга Пищанская в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Пока рано говорить о возбуждении дела о нарушении. На сегодня мы еще собираем и анализируем необходимую информацию, чтобы сделать соответствующие выводы", – сказала Пищанская.

Пищанская отметила, что только на прошлой неделе поступил еще один ответ от представителей китайских акционеров относительно обстоятельств финансирования приобретения акций ПАО "Мотор Сич", а также другая информация, необходимая для анализа реальных отношений контроля между китайскими владельцами акций.

Глава АМКУ отвергла критику в адрес комитета со стороны компании DCH Александра Ярославского после возвращения ей заявления на покупку акций "Мотор Сичи", отметив агрессивную пиар-компанию против ведомства.

По словам Пищанской, заявление группы DCH не отвечало определенным требованиям, поэтому было возвращено заявителю.

"Обращаю внимание, что возвращение заявления не лишает заявителя права подать в АМКУ новое заявление с "исправленной информацией". На сегодня группа DCH не обращалась в АМКУ повторно", – сообщила Пищанская.

Она уточнила, что накануне поступления в АМКУ заявления от группы DCH, старые заявления были отозваны заявителями, и комитет закрыл соответствующие дела о концентрации.

Как сообщалось, китайская Beijing Xinwei Technology Group в начале сентября сообщила, что ее дочерняя компания Skyrizon и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи". 

Ранее Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

В свою очередь президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

По данным СМИ, около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения.

"По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4,73 млрд грн.

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