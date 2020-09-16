Нормативы нарушают 12 банков, – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 сентября нарушали "Укрэксимбанк" (33,8%), "Индустриалбанк" (73,16%), "Проминвестбанк" (83,5%), "Сбербанк" (56,42%), "Ощадбанк" (25,94%) и "Мисто Банк" (38,04%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали "Мегабанк" (51,26%), "Первый инвестиционный банк" (56,19%), "Юнекс Банк" (30,21%) и "Мотор-Банк" (48,58%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (140,1%), "Ощадбанк" (131,21%), "Приватбанк" (91,97%) и "Индустриалбанк" (22,17%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (141,92%).

Банк "Аркада" нарушал 10 нормативов, в том числе норматив регулятивного капитала Н1 (-430,48 млн грн, при норме не менее 200 млн грн), норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (0, при норме не менее 10%), норматив достаточности основного капитала Н3 (0, при норме не меньше 7%), норматив краткосрочной ликвидности Н6 (52%, при норме более 60%) и норматив Н7 (36,9 млрд %, при норме не больше 25%).

Читайте также: Нацбанк планирует перейти на дистанционные проверки банков

Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Основным владельцем банкапо состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.