Нацбанк планирует перейти на дистанционные проверки банков

Национальный банк Украины (НБУ) планирует внедрить дистанционный подход к проведению инспекционных проверок в банках.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Мы давно планировали усовершенствование подходов к надзору в целом и инспектированию в частности. Сегодня банки из-за пандемии коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу. Также мы продолжаем просматривать наши надзорные подходы в направлении дистанцированности. Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", – отметила Рожкова.

Так, сегодня выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке. В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, осуществляет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов.

С внедрением дистанционного подхода проверка будет преимущественно проходить удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной. Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

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В свою очередь директор департамента выездных проверок НБУ Денис Новиков отметил, что Национальный банк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями.

"Действующее законодательство и нормативная база Национального банка уже сегодня позволяет нам частично применить дистанционный подход. Мы можем удаленно обрабатывать информацию, проводить интервью и собеседования с работниками банков. Однако, максимальное использование дистанционного подхода будет возможно только после нормализации двух вопросов. Во-первых, предоставление инспекторам НБУ удаленного доступа к автоматизированной банковской системе для просмотра и получения данных. Во-вторых, банки должны начать вести электронный архив документов или, как минимум, иметь возможность сохранять документы в электронном виде", – уточнил Новиков.

В НБУ также подчеркивают, что внедрение дистанционного подхода отвечать рекомендациям Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) о пересмотре надзорной деятельности регуляторов. В частности, EBA советует подходить более гибко и прагматично к проведению инспекционных проверок.