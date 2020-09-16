Минцифры вводит цифровую справку внутренне перемещенного лица
Правительство одобрило постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает БизнесЦензор.
Внутренне перемещенные лица - это граждане Украины, которые в результате войны на Востоке или оккупации Крыма выехали со своего места постоянного проживания. Для того, чтобы получать государственные услуги, им нужно иметь с собой справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Ранее эта справка была бумажной. Теперь она доступна и в цифровом виде. Справка будет отображать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.
"В Украине зарегистрировано около 1,5 млн вынужденных переселенцев. Уже в октябре в мобильном приложении "Дия" появится цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Она будет отображаться вместе с другими цифровыми документами", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Во время онлайн-брифинга первый заместитель министра Алексей Выскуб отметил, впоследствии на портале "Дия" также появится услуга, позволит заказать данную справку онлайн.
Справка для внутренне перемещенных лиц требуется для:
- получения ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- доступа к назначению или восстановления внутренне перемещенным лицам выплаты пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот, пенсии.
- восстановления или обмена паспорта гражданина Украины, вклеивания фотографии по месту фактического проживания.
- обеспечения права на образование, образовательные льготы.
- прекращения трудовых отношений и постановки на учет в центре занятости в упрощенном порядке.
- участия в жилищных программах.
- упрощенного порядка получения субсидии.
- реализации избирательного права.
- получения гуманитарной и благотворительной помощи.
- всех финансовых операций в банках: открытие счета, кредиты, депозиты и тому подобное.
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