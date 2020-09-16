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авто (3999) Кабмін (7634) МВС (515) посвідчення водія (123)

Кабмин утвердил новые бланки водительских прав. ФОТО

Кабмин утвердил новые бланки водительских прав. ФОТО

Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, утвердил новые образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", – прокомментировал принятие документа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что на новом бланке удостоверении будет указана группа крови (резус-фактор) водителя, что позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, а также данные о согласии или несогласии на донорство.

При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группа крови (резус-фактор) в удостоверение водителя вносится только с письменного согласия лица.

Кабмин утвердил новые бланки водительских прав 01

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.

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Топ коментарі
+9
опять решили постричь туповатых граждан!
у меня бумажные права - ламинированные, безогранивения срока действия, везде в Европе канают без проблем!
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16.09.2020 20:41
+6
А как на счёт дорог по стандарту Евро -6-8-9-и 10. Я езжу по убогим дорогам Украины и без ям и канав не смогу выжить с Евро . Идите вы на...
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16.09.2020 22:54
+4
шоб еще выдумать, шоб бабла стригануть???
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16.09.2020 20:51
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опять решили постричь туповатых граждан!
у меня бумажные права - ламинированные, безогранивения срока действия, везде в Европе канают без проблем!
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16.09.2020 20:41 Відповісти
бессрочные в ламинат -и они канают если вначале показать коричневую книжечку которую сделал за 30 гр в МРЕО . Просто в Европе «иная» полиция .
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17.09.2020 10:10 Відповісти
не надо никаких коричневых книжечек, не трындите!
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17.09.2020 10:48 Відповісти
https://biz.censor.net/user/467159 ознайомтесь спочатку з матчастиною. У Віденську конвенцію про дорожній рух учасником якої є Україна, були внесені зміни(набули чинності з 29 березня 2011 року), Відповідно до яких "В удостоверении в обязательном порядке указываются перечисленные ниже сведения; эти сведения нумеруются следующим образом: 4 b) Дата истечения срока действия удостоверения;" - додаток 6 до конвенції.
Тобто якщо в посвідченні не зазначено дату закінчення дії, то має бути міжнародне посвідчення водія.
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17.09.2020 14:17 Відповісти
хрень на палке! сам ознакомься с матчастью!

де юре - согласно венской конвенции национальное удостоверение МОЖЕТ быть с ограничением по сроку, а может и не быть...
де факто - никому там твоё водительское удостоверение нафик не нужно, разве что удостоверить твою личность, но если есть паспорт, то получать еще и "коричневые книжечки" - это верх дебилизма
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17.09.2020 15:03 Відповісти
"везде в Европе канают без проблем" - триндьож, Кіпр, Мальта і Ісландія не підписали Віденську конвенцію, а тільки Женевську, отже за одним національним посвідченням без міжнародного там їздити неможна.
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17.09.2020 16:26 Відповісти
Таких дуриков не пропускают через границу - никуда он не ездил .... Пластик в в де кредитки 💳 канает .... Но при наличии международного.... Старый ламинат только с книжкой....Нет смысла спорить- я был я знаю.
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17.09.2020 23:13 Відповісти
Все верно Анатолий! Именно для этого и нужно международное удостоверение -коричневая книжечка -темболее там заполняется на французком языке -поэтому жандармы вначале смотрели книжку а потом в ламинате документы. Там также название на французском....
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17.09.2020 23:10 Відповісти
это же реформа.
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17.09.2020 14:21 Відповісти
шоб еще выдумать, шоб бабла стригануть???
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16.09.2020 20:51 Відповісти
А как на счёт дорог по стандарту Евро -6-8-9-и 10. Я езжу по убогим дорогам Украины и без ям и канав не смогу выжить с Евро . Идите вы на...
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16.09.2020 22:54 Відповісти
Єдина стаття на цензорі де я підтримую коментарі...
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17.09.2020 09:57 Відповісти
Так умный же!
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17.09.2020 11:20 Відповісти
страна не пуганный правящих гнид. без гражданина лоха жизнь правящих мразей плоха
зеленые дегенераты рулят , экономика в заднице, зато регистрационные документы евро стандарта . интересно, на какой дури правящая шобла сидит?
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17.09.2020 12:20 Відповісти
Спочатку нехай категорії ТЗ у посвідченні водія приведуть у відповідність з міжнародними договорами(Віденською конвенцію про дорожній рух та директивою ЄС про посвідчення водія).
https://petition.president.gov.ua/petition/104332
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17.09.2020 13:30 Відповісти
сколько можно придумывать гребаный внедрёж?
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17.09.2020 13:31 Відповісти

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