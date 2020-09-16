Кабмин установил доплаты для пенсионеров старше 75 лет с июля следующего года

Кабинет министров одобрил повышение в 2021 году и в дальнейшем пенсионных выплат для наиболее уязвимых категорий лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Принятие постановления "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", обеспечит:

с 1 июля 2021 года установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год, а также повышение минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет - для женщин и 25 лет - для мужчин с 1712 грн до 2500 грн;

продление на 2021 год выплат ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста, что были введены в 2020 году, а также расширение круга получателей пенсионерами, у которых размер пенсии не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года;

с 2022 года увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий;

определение даты индексации пенсий с 1 марта 2021 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 апреля принял решение с апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.

При этом для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем для женщин 20 лет и для мужчин 25 лет, минимальная пенсионная выплата составит не менее 2600 грн.