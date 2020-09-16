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Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с Гренадой

Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с Гренадой

Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, своим постановлением утвердил межправительственное соглашение с Гренадой об отмене визовых требований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает БизнесЦензор.

Положениями Соглашения предусматривается, что граждане Украины и Гренады, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней, при условии, что целью их пребывания является туризм или неоплачиваемый деятельность.

"Практическая реализация Соглашения будет способствовать всестороннему развитию отношений между Украиной и Гренадой и усилению контактов между людьми", – сказано в сообщении.

В МИД отмечают, что о дате вступления в силу соглашения будет сообщено дополнительно после завершения предусмотренных внутригосударственных процедур.

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16.09.2020 21:14 Відповісти

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