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Госгеонедр продала три участка для добычи янтаря за 33 миллиона

Госгеонедр продала три участка для добычи янтаря за 33 миллиона

Государственная служба геологии и недр Украины продала три спецразрешения на добычу янтаря в Ривненской области за 33 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил в Facebook.

"По результатам открытой конкурентной борьбы инвесторов конечная стоимость трех специальных разрешений выросла в 23 раза!", – отметил Опимах.

В частности, спецразрешение на добычу янтаря на участке "Селище" было продано за 18 млн грн при стартовой цене 752,76 тыс. грн, участок "Ольшанский" – за 12,4 млн грн при стартовой цене 323 тыс. грн, участок "Залесье" – за 2,6 млн грн при стартовой стоимости лота 326,4 тыс. грн.

Как сообщалось, в июле два участка в 10 га в Сарненском районе Ровенской области с правом добычи янтаря продали через онлайн-аукцион за 41 млн грн.

Перед этим Верховная Рада уменьшила с 25% до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. При этом до 31 декабря 2020 года временно установлена сниженная ставка ренты на добычу янтаря в размере 5%, а до 31 декабря 2021 года – в размере 8%.

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