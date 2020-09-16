АМКУ заявил о сокращении доли табачного монополиста "Тэдис" до 75%

Доля на рынке дистрибуции сигарет крупнейшего игрока компании "Тедис Украина" по итогам 2019 года составила менее 75% против 99% в 2013-2015 годах.

Об этом глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По нашим данным, в течение 2018-2019 годов доля "Тедиса" на рынке дистрибуции сигарет на некоторый процент уменьшилась. Так, если в течение 2013-2015 годов она составляла 99%, то по результатам 2019 – не достигала и 75%. Чтобы говорить о конкретных цифрах на сегодняшний день – надо проводить отдельное исследование", – сказала глава АМКУ.

Пищанская сообщила, что кроме "Тедиса", сейчас у производителей сигареты покупают и другие компании, чего не происходило на момент вынесения решения АМКУ в 2016 году.

"С целью демонополизации рынка, в конце 2019 крупнейшим производителям табачных изделий были предоставлены рекомендации АМКУ, а также создана рабочая группа на базе Минэкономики, в работе которой мы принимаем участие", – отметила глава комитета.

Пищанская также сообщила, что АМКУ, в ответ на заявления табачных компаний о возможности подачи иска в международный арбитраж, создал рабочую группу и оценивает риски арбитражного процесса.

Кроме того, отвечая на вопрос о позиции комитета по реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" Пищанская отметила, что в АМКУ пока не имеют официального текста данного документа.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 миллиарда гривен крупнейших производителей и дистрибьюторов табачных изделий по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. В том числе на "Тедис Украина" был наложен штраф в размере 3,4 млрд грн.

Это уже второе дело о монополии на оптовом рынке сигарет Украины.

В декабре 2016 года АМКУ наказал "Тедис Украина" штрафом в размере 431 млн грн, из которых фирма заплатила только 300 млн грн.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляла более 99%.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.