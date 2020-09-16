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Кабмін (7634) Київ (4603) Міністерство культури (128)

Кабмин одобрил строительство "Дома музыки" в Киеве

Кабмин одобрил строительство

Кабинет министров на заседании в среду, 16 сентября, принял решение о строительстве "Дома музыки" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает БизнесЦензор.

"Согласно документу, министерство должно до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве "Дома музыки" и переместить в него государственное предприятие "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", – сказано в сообщении.

Также Министерству культуры поручено обеспечить передачу в постоянное безвозмездное пользование религиозной организации "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-Католической Церкви в Киеве" здание костела Святого Николая (ул. Большая Васильковская, 75).

До момента переезда в новый "Дом Музыки", ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" будет пользоваться костелом совместно с религиозной общиной.

В министерстве обещают, что процесс работы ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" в этот период не изменится – репетиционный процесс и концертная деятельность будет происходить по расписанию.

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Явне бажання розпилу бюджетних коштів! В Київі є філармонія, є концертний зал Консерваторії, хіба цього мало?!
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16.09.2020 20:51 Відповісти
ТАК ЭТО ДЛЯ ЭТОГО ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЬШИНСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ КОСТЕЛ РЕСТАВРИРОВАЛИ !!!???
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16.09.2020 20:59 Відповісти

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