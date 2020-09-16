Кабмин одобрил проект антикоррупционной стратегии на пять лет

Кабинет министров Украины одобрил проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"91% граждан считает коррупцию серьезной или очень серьезной проблемой в государстве, несмотря на это в Украине с 2017 года нет стратегического видения ее решения. Поэтому внедрение антикоррупционной стратегии - это вопрос повышения доверия граждан к органам власти", - отметил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Он добавил, что по предварительным оценкам предложенные антикоррупционной стратегии меры помогут Украине экономить до 200 млрд грн в год.

Также ожидается, что очищение от коррупции станет положительным знаком для инвесторов и поможет увеличить количество предприятий и рабочих мест.

Для начала внедрения антикоррупционной стратегии этот документ должен быть принят Верховной Радой как закон. После этого НАПК разработает, а правительство утвердит программу мероприятий для выполнения стратегии.

"Надеемся, что все органы власти, в том числе парламент, будут активно помогать нам с внедрением соответствующих изменений", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.