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Рада повысит штрафы для перегруженных фур

Рада повысит штрафы для перегруженных фур

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров при перевозке грузов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3743 в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств с целью предотвращения разрушения автомобильных дорог.

Проектом предусматривается повысить ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Как пояснили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, среди новых штрафных санкций, которые внедряются новым законопроектом:

  • штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн;
  • штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в размере от 1 700 грн до 51 тыс. грн в зависимости от процента перегрузки;
  • штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн;
  • штраф за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" изи препятствование их деятельности в размере 51 тыс. грн;

Кроме этого, увеличены штрафные санкции для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3 400 грн до 51 тыс. грн.

Законопроект также вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи в том числе в автоматическом режиме.

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