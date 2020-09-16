Рада повысит штрафы для перегруженных фур

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров при перевозке грузов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3743 в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств с целью предотвращения разрушения автомобильных дорог.

Проектом предусматривается повысить ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Как пояснили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, среди новых штрафных санкций, которые внедряются новым законопроектом:

штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн;

штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в размере от 1 700 грн до 51 тыс. грн в зависимости от процента перегрузки;

штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн;

штраф за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" изи препятствование их деятельности в размере 51 тыс. грн;

Кроме этого, увеличены штрафные санкции для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3 400 грн до 51 тыс. грн.

Законопроект также вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи в том числе в автоматическом режиме.