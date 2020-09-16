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Минэкономики готовит запрет на ввоз картофеля из России

Минэкономики готовит запрет на ввоз картофеля из России

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует инициировать введение запрета на импорт картофеля из РФ с целью поддержки украинской переработки картофеля.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки – некоторые из инструментов, которые будут применены", – сообщил Высоцкий.

Как сообщалось, ввиду высоких цен на картофель в прошлом сезоне резко вырос импорт этой продукции из России.

Кроме того, по данным Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК), только через подконтрольные пророссийским боевикам "ЛНР" и "ДНР" районы Донбасса и прифронтовые зоны в Украину в прошлом году несанкционированно ввезено более 300 тыс. тонн картофеля из РФ.

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