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В Украине создадут рабочую группу по налоговым накладным для агропроизводителей

В Украине создадут рабочую группу по налоговым накладным для агропроизводителей

Кабинет министров Украины поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в течение месяца предоставить предложения по созданию и порядку деятельности рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных налоговыми накладными агропроизводителей.

Соответствующее поручение озвучил министр экономики Игорь Петрашко в ходе заседания правительства 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поручить Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в течение месяца предоставить предложения по созданию и порядку деятельности рабочей группы по оперативному решению вопросов связанных с подачей, блокированием, разблокированием налоговых накладных сельскохозяйственных товаропроизводителей", - сказал Петрашко.

Кроме того, министр призвал ускорить работу над предоставлением предложений по концепции развития отрасли овощеводства и картофелеводства.

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