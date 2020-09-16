Правительство утвердило направления деятельности "Укрэксимбанка" до 2024 года
Кабинет министров Украины утвердил основные направления деятельности государственного "Укрэксимбанка" до 2024 года.
Соответствующие направления Кабмин утвердил на заседании 16 сентября без обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, основные направления деятельности "Укрэксимбанка" обеспечат его надлежащее функционирование и будут способствовать эффективному управлению банком, защите прав его вкладчиков, кредиторов и государства как акционера.
Указывается, что соответствующие направления станут основой для разработки стратегии дальнейшего развития "Укрэксимбанка".
Согласно основным направлениям деятельности "Укрэксимбанка" до 2024 года, миссией банка является создание и развитие доступной инфраструктуры кредитных инструментов, адаптированной с учетом специфики экспортной и экспортно-ориентированной деятельности, ради повышения конкурентоспособности украинского бизнеса на мировых рынках, указывается в документе.
Вместе с тем в распоряжении отсутствует перечень основных направлений деятельности "Укрэксимбанка".
"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (239,045 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 75 действовавших в стране банков.
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