Электронные копии документов теперь можно полноценно использовать в приложении "Дия"
Кабинет министров Украины на заседании утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия".
Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в Telegram, передает БизнесЦензор.
"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - сказано в сообщении.
Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в "Дие".
"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дие" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.
В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:
- предоставлении услуг почтовой связи;
- проведении банковских операций;
- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;
- предоставлении административных услуг;
- возврате средств уплаченных за товар, и тому подобное.
"Только что на заседании кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне", - подчеркнул вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров
По данным Минцифры, сейчас е-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дия 2.0" для бета-тестеров, однако уже скоро их запустят в общий доступ.
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