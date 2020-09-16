ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.

Об этом говорится в видео-презентации в Youtube-канале Renault Ukraine, сообщает БизнесЦензор.

"Renault Arkana для украинского рынка собирается на заводе в Запорожье из машинокомплектов, которые поставляются из Московского завода группы Renault", - говорится в видео.

Стоимость Arkana на сайте Renault Ukraine стартует с отметки 497 тыс. грн, а самая дорогая версия обойдется в 795 тыс. грн.

Как сообщал БизнесЦензор, Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Renault вела переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто).

В Renault отмечали, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault. В начале марта 2020 года в Запорожских СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada.

Российский "АвтоВаз" входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской компании в январе 2017 года.