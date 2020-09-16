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ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.

Об этом говорится в видео-презентации в Youtube-канале Renault Ukraine, сообщает БизнесЦензор.

"Renault Arkana для украинского рынка собирается на заводе в Запорожье из машинокомплектов, которые поставляются из Московского завода группы Renault", - говорится в видео.

Стоимость Arkana на сайте Renault Ukraine стартует с отметки 497 тыс. грн, а самая дорогая версия обойдется в 795 тыс. грн.

Как сообщал БизнесЦензор, Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Renault вела переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто).

В Renault отмечали, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault. В начале марта 2020 года в Запорожских СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada.

Российский "АвтоВаз" входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской компании в январе 2017 года.
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Топ коментарі
+45
Стартовая цена около 18 000 у.е. У вас там с головой все в порядке ? Французское гавно изготовленное рукожопами в рашке и потом собранное нашими рукожопами за такие деньги ?! Добавить пару тыщ и октавию можно взять.
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16.09.2020 14:53
+38
Машинокомплекты должны быть с любой другой страны, иначе это выглядет , как финасирование страны-анрессора, страны-террориста и это соответствующая статья !
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16.09.2020 15:46
+38
Вот так и сдаются украинские интересы и финансируется Автопром россии, а за одно и боевики и бандитизм в ОРДЛО!!
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16.09.2020 16:06
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16.09.2020 14:42 Відповісти
Слава великому Васадзе!!!! 30 лет коту под хвост, Маск завидуй!
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16.09.2020 23:33 Відповісти
иконки и молитовник Мацковского патрархата)
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16.09.2020 23:39 Відповісти
Стартовая цена около 18 000 у.е. У вас там с головой все в порядке ? Французское гавно изготовленное рукожопами в рашке и потом собранное нашими рукожопами за такие деньги ?! Добавить пару тыщ и октавию можно взять.
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16.09.2020 14:53 Відповісти
Заодно перепис дебілів проведемо.
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16.09.2020 15:04 Відповісти
Можна прямо в автосалоні чіпляти наліпку "ЗЕ команда".
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16.09.2020 18:03 Відповісти
Так Васадзе это же компаньен Порошенка! ))))))
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17.09.2020 10:27 Відповісти
Ні, його брат, якого він вбив у дитинстві.
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17.09.2020 11:21 Відповісти
Тебе порохоботик виднее
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19.09.2020 20:35 Відповісти
Из российских комплектующих??? Получатся или Жигули, или Таврия...))
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16.09.2020 16:03 Відповісти
покажут рекламу на г+Г, zik , наш и 75% купять
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16.09.2020 18:00 Відповісти
Или Сузуки сх4 , получше франко-цапского брэнда еще и у нас собранного.
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16.09.2020 21:44 Відповісти
Ща в Раде придумают какой-нибудь закон и цены у конкурентов взлетят. Надо ж поддержать "отечественного производителя"
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16.09.2020 22:26 Відповісти
Насчет французов ты не прав, в последнее время по многому они немцев превзошли, а на счет комплектующих из параши - это конечно жесть.
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17.09.2020 08:11 Відповісти
Тобто заз буде збирати москвичі для влади і ради щоб підтримати грузинського виробника?Тепер лишається забов"язати можновладців їх купляти.
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16.09.2020 15:16 Відповісти
это называется возобновил работу
где ещё найдёте рабов для работы на конвейере
обидно за нас украинцев
хоть и такой себе но выпускали свой ЗАЗ
теперь выпускаем только рабов
для уборки клубники Польше скандинавии
в разгар пандемии прислали самолёт
для уборки клубники /самимим нельзя нагибаться /
ведь были времена когда нашу клубнику
доставляли в париж
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16.09.2020 15:39 Відповісти
Іди валєжнік збирай, лапоть, зима незабаром.
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16.09.2020 15:47 Відповісти
За такие деньги да еще и из Кацапии?! Кто-то не в своем уме.
Этому дерьму нужно объявить тотальный бойкот.
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16.09.2020 15:44 Відповісти
Машинокомплекты должны быть с любой другой страны, иначе это выглядет , как финасирование страны-анрессора, страны-террориста и это соответствующая статья !
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16.09.2020 15:46 Відповісти
не ВЫГЛЯДИТ, а ЕСТЬ.
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16.09.2020 22:19 Відповісти
Вот так и сдаются украинские интересы и финансируется Автопром россии, а за одно и боевики и бандитизм в ОРДЛО!!
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16.09.2020 16:06 Відповісти
купи у врага, стань зэбилом
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16.09.2020 20:30 Відповісти
Раби не можуть не спілкуватися зі своїми панами.
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16.09.2020 16:27 Відповісти
Тазик с мокшани с шильдиком рено по цене японского авто) Акуеть! Как они его продавать думают. Разве что поднимут пошлины на импорт. По другому никак. В прочем и это не поможет. Всасадзе уже куеву тучу лет пытается из своего ЗАЗ хоть что-то выдоить. Чемодан без ручки. И нести тяжело и бросить жалко.
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16.09.2020 17:39 Відповісти
Я пропущу тему морали в этой истории. По факту, нам предлагают покупать фактически жигули в обвертке рено за 18 тыс. у.е. С таким успехом проще прикупить рено меган 1 2003 г.в. в французкой или турецкой сборке за 4-5 тыс долларов и не иметь себе гемора. Это новое ЗАЗовское дерьмо в лучшем случае не будет сыпаться первых тыс. 15 пробега, а там все как в старых макшанских традициях, но за 20 штук
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16.09.2020 17:57 Відповісти
Буду знать шо це гамно куплять не треба
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16.09.2020 18:33 Відповісти
Если это будет крупноузловая сборка, как на Еврокаре- обложить машинокомплекты 100 процентной пошлиной. Если уровень локализации достигнет 70 процентов-можно дать послабление на то, что импортируют.
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16.09.2020 18:50 Відповісти
В тім і біда, що скоріше всього когось із ОП взяли в долю.
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16.09.2020 19:21 Відповісти
Может быть. Тогда это не производство, а уход от налогов при импорте авто.
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16.09.2020 19:43 Відповісти
Накуа - шоп поддєржать росіськін автопром?
Краще вже в'єтнамський поддєржать...
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16.09.2020 19:26 Відповісти
а є ще і такий (в'єтнамський)??
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16.09.2020 23:52 Відповісти
В'єтнамська компанія VinFast зараз випускає дві грунтовно перероблені моделі автомобілів на основі ліцензії від BMW:

ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов - Цензор.НЕТ 7526

А також одну мдель на основі ліцензії Opel (GM)

ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов - Цензор.НЕТ 9031

Наступного року в'єтнамці планують розпочати виробництво електричних авто, а нещодавно викупили у General Motors його австралійський тестовий полігон:

ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов - Цензор.НЕТ 5801
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17.09.2020 00:19 Відповісти
как у этого васадзе оказался ЗАЗ, и как нам наконец от него избавится...?
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16.09.2020 20:00 Відповісти
а там схема одна: приватизация завода (всех, так происходило), раздача акций работникам завода, сумма оценки смешная, например, Днепроспецсталь был по акциям на старте 1 000 000 долларов, Запорожсталь 38 000 000 долларов, затем не платят эти гады людям зарплаты и люди потихоньку сдают акции за копейки.... покупают их эти же Васадзе, Коломойские и Ахметовы... потом уже когда скупили акции - естественно цену акций поднимают и получают крупные дивиденды! схема по всей Украине была одинакова! скуплены все предприятия ЗА КОПЕЙКИ!!!

вернуть все заводы в собственность государства! как было с Криворожсталью!
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17.09.2020 09:27 Відповісти
Так Криворожсталь не государственная. ArcelorMittal. Чуть ли не единственный пример в Украине реального крупного международного инвестора.
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17.09.2020 10:25 Відповісти
Почему наша власть упорно ищет контакты со всоим оккупантом? Почему машинокомплекты будут поставляиться из расеи а не напрямую,из Франции? Почему то этим вопросом никто не задается...
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16.09.2020 20:14 Відповісти
Ну в Франції цю Аркану не роблять, тільки в кацапів і Кореї... Але що заважає збирати не Аркану, а Дастер і возити комплекти з сусідньої Румунії????
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17.09.2020 09:23 Відповісти
Это вопросы, скорее, к руководству альянса Рено-Ниссан...
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17.09.2020 12:14 Відповісти
..уже по факту эта ЗЕЗовская машина будет очередное кацапское говно - как раз для успешных жлобов-зебилов..
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16.09.2020 20:24 Відповісти
красота ...деньги не пахнут, рыг васадзе вряд ли стал бы собирать у себя авто из кацапских запчастей если б его сын бегал по окопам под Донецком с украинской стороны...
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16.09.2020 20:33 Відповісти
Вы чё, придурки?! Накуй он нужен за такую цену!
И менеджеры одна другого страшнее! Ну что ж ты страшная такая, страшная???
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16.09.2020 20:38 Відповісти
ЗЕленваген ...
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16.09.2020 20:39 Відповісти
козломобиль из козанострии
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16.09.2020 21:07 Відповісти
Васадзе давно должен сидеть в тюрьме с конфискацией. И сынок его в соседней камере - яблочко от яблоньки недалеко катится. Это насквозь коррумпированное чмо уничтожило украинское автомобилестроение и всегда работает только на откат. Какой идиот назначает на ответственные посты кавказцев? Вспомните, все за что в стране когда либо отвечали кавказцы разворовано, разграблено и на ладан дышит...
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16.09.2020 21:46 Відповісти
Никогда, сколько жить буду, не куплю что либо к чему прикасались руки кацапа в **********! Козлы! У нас война а у Васадзе с ЗЕ "гешефт"... Повесить обоих на одном фонаре! Два инородца пара.
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16.09.2020 21:49 Відповісти
Этот гребаный завод надо сжечь нахер. Он тянет всю страну на дно, как якорь. Из-за него у нас самые дорогие машины в мире.
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16.09.2020 22:29 Відповісти
В мене збереглись де-які машинкомплекти від москвича-401. Передам вітчизняному автовиробнику безкоштовно.
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16.09.2020 23:14 Відповісти
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16.09.2020 23:53 Відповісти
Позор.
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16.09.2020 23:50 Відповісти
ЭТО ГРОЗИТ ПОЖАМИ ИЗ ЗА ПОДЖЕГА МАШИН !)
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17.09.2020 00:33 Відповісти
Блин, уже и ассоциация с ЕС и программа расширенных возможностей НАТО, а эти все не могуть жить без поддержки страны-агрессора деньгами украинских покупателей.
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17.09.2020 00:48 Відповісти
І на кой нам цей шмат лайна?
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17.09.2020 07:57 Відповісти
Так вот под кого разтаможку неподьемную сделали ..Витчизняный автопром куле
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17.09.2020 08:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QF9ygObmM68 Якість кацапського автопрома
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17.09.2020 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y0QhaTHNCaY Дело мастера боится, или сборка рено.
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17.09.2020 08:38 Відповісти
Цьому недогрузину мокшанія купила цей ЗАЗ і з першого дня платить йому за те, щоб він, не дай Боже, не почав випускати нормальні автомобілі і вони не склали конкуренцію ТАЗіку.
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17.09.2020 09:40 Відповісти
Луцкий автомобильный завод, киевский мотоциклетный завод, львовский автобусный завод, запорожский автомобильный завод, мелитопольский моторный завод уничтожены. Остался один КрАЗ и тот благодаря войне.
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17.09.2020 09:51 Відповісти
З расейского гівна будуть французьке гівно робити...
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17.09.2020 10:54 Відповісти
васадзе уже давно пора на ноль помножить. там чувак реально без головы. кацапское говно собирать, это как надо себя не уважать, что бы бампера и рули с колесами прикручивать к рукожопым кацапским поделкам. опять будет говне сидеть.
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17.09.2020 12:13 Відповісти
Рено-Ниссан уже давно с потрохами выкупило рассейский АвтоВаз. Все новые тачки кацапии последних 10-15 лет - это так или иначе модифицированные старые реношки. И если мы хотим производить авто внутри Украины, но так чтобы при этом ни копейки денег не досталось от этого агрессору - нужно сразу исключить с десяток автопроизводителей из списка сотрудничества. Так как и у Рено с Пежо и Ситроеном, и у Мерса, и у БМВ, и у Хюндая с Киа, и у Форда (до 2019-го - сборка легковых машин, Транзит выпускается до сих пор) - у всех них заводы в рашке с той или иной степенью локализации. И доставлять оттуда сюда хоть машинокомплекты, хоть мелкие болтики на украинские конвейеры проще просто по географическим причинам.
Самый главный вопрос ко ВСЕМ правительствам и президентам Украины с момента независимости - почему у НАС не построили такое же количество предприятий мировых производителей.
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17.09.2020 12:33 Відповісти
Якби свого часа поставили мовний бар"єр на шляху московських представників міжнародного бізнесу, то мали бі своїх інвесторів, і свої заводи по виробництву іномарок. А так "Какая разница?". Тому не напряму працюємо, а на підсосі від москви
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17.09.2020 13:09 Відповісти
так укравто и сейчас вовсю торгует автохламом из мордора, и никогда не переставала и всем пофигу
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17.09.2020 13:28 Відповісти

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