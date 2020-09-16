Горсовет Черновцов просит Кабмин компенсировать убытки из-за пандемии

Черновицкий горсовет просит правительство компенсировать городу убытки, связанные с борьбой с COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам секретаря Черновицкого горсовета Василий Продана, на сегодня убытки Черновцов составляют около 140 млн грн. Прогнозируется, что к концу года эта сумма возрастет до 200 млн грн.

Ранее Черновицкий горсовет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к правительству с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.