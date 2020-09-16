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Горсовет Черновцов просит Кабмин компенсировать убытки из-за пандемии

Горсовет Черновцов просит Кабмин компенсировать убытки из-за пандемии

Черновицкий горсовет просит правительство компенсировать городу убытки, связанные с борьбой с COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам секретаря Черновицкого горсовета Василий Продана, на сегодня убытки Черновцов составляют около 140 млн грн. Прогнозируется, что к концу года эта сумма возрастет до 200 млн грн.

Ранее Черновицкий горсовет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к правительству с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.
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