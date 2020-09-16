Нацбанк возобновил продажу валюты не межбанке впервые с июля, – ICU
Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 15 сентября, продал на межбанковском валютном рынке $35 млн.
Как передает БизнесЦензор, об этом аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Вчера НБУ продавал валюту впервые с июля. Общий объем – около $35 млн", – написал аналитик.
Как сообщалось, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).
При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.
"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.
На текущей неделе курс гривни впервые с марта упал ниже отметки 28 грн/$.
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