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Рада одобрила исключение из Prozorro закупок газа для Оператора ГТС

Рада одобрила исключение из Prozorro закупок газа для Оператора ГТС

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О публичных закупках" в части закупок природного газа.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3176 в первом чтении проголосовал 251 народный депутат.

В законопроекте предлагается вывести из-под действия закона "О публичных закупках" закупки природного газа на торговых платформах газовой биржи, а также природного газа для балансирующих действий (в объемах суточного небаланса) оператором газотранспортной системы, заказчиком услуг транспортировки, а также для обеспечения собственной хозяйственной деятельности (в том числе для собственных производственно-технических потребностей) оператором газотранспортной системы, оператором газохранилищ и операторами газораспределительных систем.

Целью проекта в пояснительной записке указано "совершенствование действующего законодательства для создания возможностей для покупки оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников рынка природного газа.

Авторы законопроекта считают, что введение таких изменений будет способствовать повышению ликвидности, развитию оптового рынка природного газа для балансировки системы, покрытия производственно-технических нужд и технологических затрат.

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Принятие этого законопроекта поддерживал "Оператор ГТС Украины".

В компании поясняли, что положения Сетевого кодекса балансировки газотранспортных систем обязывают Оператора ГТС приобретать краткосрочные продукты газа для балансировки газотранспортной системы и определять плату за суточный небаланс, исходя из средневзвешенной цены таких краткосрочных продуктов на бирже. А с другой стороны, Оператор ГТС, на которого распространяется закон "О публичных закупках", сегодня может приобретать газ исключительно через систему публичных закупок Prozorro.

"Для Оператора ГТС Украины и для участников рынка, которые почти единодушно высказались в поддержку этого законопроекта, предлагаемые изменения являются крайне актуальным, поскольку сам принцип функционирования биржи предполагает покупку товара (газа) в временных рамках одних суток. К сожалению, на Prozorro тендерная процедура длится от нескольких дней до нескольких месяцев", – отмечали в компании.

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