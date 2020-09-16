"Укртранснафта" сократила транспортировку нефти в августе на 8%

Общий объем транспортировки нефти украинскими нефтепроводами в августе 2020 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 8% – до 1,5 млн тонн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

В частности, транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины в августе снизился на 9,2% – до 1,3 млн тонн.

Также в прошлом месяце уменьшился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 0,9% – до 225 тыс. тонн нефти. Из них компания транспортировала на НПЗ 117,1 тыс. тонн украинской нефти, 43 тыс. тонн – азербайджанской и 65,4 тыс. тонн американской (WTI).

В целом по результатам восьми месяцев 2020 года объем транспортируемой нефти АО "Укртранснафта" составил 10,3 млн тонн, что на 8,3% больше по сравнению с таким периодом прошлого года.

По данным компании, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-августе составляет 1,7 млн тонн (на 12,2% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.), а транзит – 8,6 млн тонн (на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019)