Задолженность клиентов "Николаевгаза" достигла 120 миллионов

Долги потребителей газа за услуги по его доставке перед АО "Николаевгаз" достигли 119,8 млн грн. В то же время долг компании перед Оператором ГТС втрое меньше неплатежей потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза", передает БизнесЦензор.

Среди крупнейших должников "Николаевгаза" за услуги доставки газа – предприятия ТКЭ Николаева, которые задолжали 69 млн грн. Задолженность бюджетных учреждений составляет почти 5 млн грн. Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, на которых приходится 40,7 млн грн. неплатежей.

"В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей значительно повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса", - сообщает "Николаевгаз".

Компания отмечает, что этот мораторий является лишь временной мерой, и рано или поздно он будет снят. Поэтому в компании рекомендуют своим клиентам продолжать постепенно платить за услугу по доставке газа равными частями, чтобы избежать накопления долгов. Ведь потом им все равно придется оплатить этот долг, но уже одной большой суммой единоразово. Кроме того, несмотря на запрет прекращения газоснабжения, закон не запрещает компании обращаться в суд с исками на взыскание с потребителей задолженности за полученную услугу по распределению газа.

"Мы направили в парламент информацию о наших расчетах с Оператором ГТС, и данные об ухудшении платежей со стороны потребителей. Имеющаяся тенденция - трехкратное превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Она сформирована за 8 месяцев текущего года - когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет лишь о временном мораторий на начисление пени", - отмечает коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

До начала отопительного сезона остался месяц. АО "Николаевгаз" призывает потребителей своевременно платить за услугу распределения газа и не допускать наращивания долгов, ведь от этого зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение, а также расчеты с Оператором ГТС.