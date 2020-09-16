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декларація (520) Медведчук (355) Марченко Оксана (39) електронне декларування (451)

Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии

Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии

Семья народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука обладает яхтой за $200 млн, гектарами болгарского побережья и двумя десятками объектов недвижимости в Украине, которые отсутствуют в декларации нардепа за 2019 год.

Об этом говорится в блоге Алисы Юрченко для Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Также Медведчук не задекларировал расходы на аренду бизнес-джетов.

Даже когда кум Путина стал народным депутатом Украины и попал под обязанность подавать электронные декларации, далеко не все его состояние в этой декларации появились.

К примеру, Медведчук признавал, что пользуется самолетами Gulfstream G650 (такой стоит $65-70 млн) и Dassault Falcon 900EX (ориентировочная стоимость $25 млн). Один из этих бортов, Gulfstream, зимой оказался в Омане в то время, когда там находился президент Зеленский.

По словам Медведчука, он не является владельцем самолетов, а использует их по соглашению с компанией-оператором.

Стоимость аренды такого бизнес-джета может достигать $10-15 тыс за рейс. Такие расходы должны быть задекларированы народным депутатом, однако Медведчук не подавал соответствующих деклараций об изменениях в имущественном состоянии.

Кроме того, кум Путина Медведчу не указал в декларации активы, записанные на компании его семьи.

У семьи Медведчука есть яхта за $200 млн. Royal Romance - это одна из самых дорогих яхт в мире: 5 палуб, огромный бассейн с водопадом, просторные номера, лифт.

Владельцем яхты, по данным ресурса VesselFinder, является офшор с Маршалловых островов Fregata Marine Ltd. А владелицей компании значится жена Медведчука Оксана Марченко.

По украинскому законодательству, народные депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей. Исключение - имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что яхта Медведчука не сдается в аренду, из чего можно сделать вывод, что она не используется для бизнеса, а потому подпадает под декларирование.

Также у семьи Медведчука есть почти 23 га болгарского побережья, записанные на болгарские фирмы, конечным владельцем которых сейчас также Марченко.

Фирмы созданные специально под покупку-продажу недвижимости, а в их капитал в свое время влили почти 19 млн евро по нынешнему курсу. Этих участков, как и яхты Royal Romance, в декларации олигарха нет.

Нет в декларации Медведчука и значительного количества украинской недвижимости, записанной на подконтрольные его семье украинские компании - "Укркапитал", "Спорт-тур", "Форпостинвест".

В декларации отсутствует резиденция на Закарпатье, куда Медведчук прилетал во время карантина, и десятки квартир в самых дорогих ЖК Киева, в частности в доме "Януковича-Зеленского" на Грушевского.

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Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии 02
Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии 03
Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии 04
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Топ коментарі
+21
Эта шкура хорошо уселась на шею украинцам. И никто его не ковырнул. Ни чудо патриотическое.Ни клоун зеленый....
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16.09.2020 14:50
+19
шо тут коментувати, для моральних покидьків при грошах закони не писані, тим паче в нашій країні.
між іншим, саме завдяки саме цьому покидьку і йому подібним в Україні створювалось таке кривосуддя за яким до них не дотягнеться вітчизняна "правоохоронна" система.
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16.09.2020 13:58
+19
КГБ-шный убийца в Украине на задании *****, безмозглые идиоты выбрали его в нардепы.

Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии - Цензор.НЕТ 7353
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16.09.2020 14:14
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Та ёлки-палки! С той яхты Медведчук осуществляет лов тунца и кальмаров для Шанхайского рынка!, значит под декларацию не подпадает!😊
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16.09.2020 13:24 Відповісти
Так посадите уже эту суку. Зеленский же обещал посадить воров-олигархов!
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16.09.2020 22:45 Відповісти
Патриоты Украины! Всё1 вышеуказанное должно быть уничтожено. В яхту следует выпустить торпеду начиненную говнами разного калибра и сортности. Огонь!
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Огонь из твоего пердака..в спаме.
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16.09.2020 15:33 Відповісти
такая наверно и дороже стоит....
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16.09.2020 13:36 Відповісти
шо тут коментувати, для моральних покидьків при грошах закони не писані, тим паче в нашій країні.
між іншим, саме завдяки саме цьому покидьку і йому подібним в Україні створювалось таке кривосуддя за яким до них не дотягнеться вітчизняна "правоохоронна" система.
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16.09.2020 13:58 Відповісти
Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии - Цензор.НЕТ 5341
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16.09.2020 14:36 Відповісти
Картинка "Вернём страну соседу" совершенно бесподопобная. Как говорится, "Вы мне сделали вечер ! "
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16.09.2020 22:53 Відповісти
КГБ-шный убийца в Украине на задании *****, безмозглые идиоты выбрали его в нардепы.

Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии - Цензор.НЕТ 7353
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16.09.2020 14:14 Відповісти
Эта шкура хорошо уселась на шею украинцам. И никто его не ковырнул. Ни чудо патриотическое.Ни клоун зеленый....
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16.09.2020 14:50 Відповісти
А клоун соевый почему Мертвечука за 5 лет не ковырнул а наоборот достал его из болота и вскормил как безальтернативного переговорщика?
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17.09.2020 12:57 Відповісти
Верёвку,на которой оно будет висеть тоже не задекларируют.
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16.09.2020 15:31 Відповісти
И эти мрази рассказывают на своих каналах, что "патриоты развалили Украину и все украли". Но, самое страшное, что народ верит, что эти мрази спасут Украину (судя по рейтингам ОПЗЖ).
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16.09.2020 15:45 Відповісти
Дальше что? Где генпрокурор и прочая хрень?
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16.09.2020 15:47 Відповісти
Як де? Сволоту зі "Слуг Урода" покривають.
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16.09.2020 19:18 Відповісти
Ну нет так нет.
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16.09.2020 17:00 Відповісти
Почему не сидит Медведчук, спрашивал Зеленский? Что мешает ему самому это исправить?

Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии - Цензор.НЕТ 5913
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16.09.2020 17:44 Відповісти
👏👏👏
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16.09.2020 19:53 Відповісти
Довго ще ця худоба вбиватиме крвїну?!
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16.09.2020 18:20 Відповісти
Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии

====================
і що йому зроблять за це? А нічого....Як і усім іншим.
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16.09.2020 18:29 Відповісти
Мертвечук та ще наволоч!
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16.09.2020 19:48 Відповісти
Ох и завидной вдовой станет Оксанка когда Медведчук сдохнет.
И кому ж такое счастье достанется?
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16.09.2020 20:24 Відповісти
за шо
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16.09.2020 20:35 Відповісти
И все это Медведчук нажил за какой то один год. )))
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16.09.2020 21:53 Відповісти
Як же ж сильно опзж-ений мєдвєдчюк постраждав від українських "нациків" - тільки й зміг собі дозволити якусь бу-шну яхту за $200 мільйонів купити, в секонд-хенді. А без "нациків" він міг же ж і за мільйярд купити. От до якої бідності незалежна Україна його опустила.
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16.09.2020 22:26 Відповісти
Гроші счастя не надають. Подивіться на обличчя цього мерзотнка антиУкраїнця медвечука.... він несчасна потвора, бо гроші криваві счастя не приносять. Й горіти йому в пеклі, усі ті сотні мільйонів не допоможуть.
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17.09.2020 00:10 Відповісти
та да, кощей бессмертный и то смотрится лучше . хотя как по мне, эта
мразь должна давно уже топтать зону.
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17.09.2020 12:07 Відповісти
Интересно, чем запугал Путлер предыдущего и нынешнего президентов, что они не только терпят, но и способствует укреплению мертвечука в Украине.
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17.09.2020 00:17 Відповісти
Тем что не отдаст заложников, например. Ни одного. Это о предыдущем.
А сегодняшнее ссыкло можно напугать чем угодно.
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17.09.2020 00:26 Відповісти
Таке враження, що СДПУ - клуб мільярдерів - Медведчук, Суркфси, Шуфрич, Порошенко, Кравчук... До цього політкллубу прагнулили потрапити всі скоробагатьки в 90, та на початку нульових років. Мільярдами ведмедчука нікого не здивуєш. А ось буде хохма, коли повідкриваються всі таємниці Кравчука...
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17.09.2020 07:12 Відповісти
і що? і де результат? а результат буде такий, що ФІКУСУ спалять ЩЕ ОДНУ МАШИНУ!!! або і щось гірше... цих КРИВАВИХ ЧЕКІСТІВ ТРЕБА ВІДСТРІЛЮВАТИ!!!!!!!, а не статейки писати в інтернеті про те, які вони погані-препогані, фуууу і ая-яй!!!!1
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17.09.2020 08:38 Відповісти
Это отличный повод для НАБУ открыть уголовное дело по факту уклонения от декларирования имущества. Гандон Медведчук должен быть арестован.
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17.09.2020 10:26 Відповісти
ЗЕбобик своих не сдает!
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17.09.2020 10:58 Відповісти
Мертвечук скорее Петин кореш. Как и Ахметов с Фирташем.
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17.09.2020 12:58 Відповісти
Наказать падлу.Суд, ссылка и Сибирь.Это ж на украденные у нас деньжата гуляет...
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17.09.2020 11:34 Відповісти
клоун членограй, а посадить мразоту мертвечука слабо? скорей мертвечук бубочку посадит на бутылку
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17.09.2020 12:04 Відповісти
Хащик невмирущий
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17.09.2020 13:31 Відповісти
Звісно не задекларував, бо що ви йому зробите?
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17.09.2020 13:54 Відповісти

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