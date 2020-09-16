На Черниговщине 22 тысячи потребителей ни разу не заплатили за распределение газа
Долги бытовых потребителей за доставку газа достигли 11 млн грн. Для сравнения, столько же стоят 6000 бытовых счетчиков газа или 45 ШГРП, замена которых входит в тариф.
Об этом сообщает компания "Черниговгаз", передает БизнесЦензор.
В категории злостных должников, не оплативших услуги ни разу с начала года - 22 тысячи потребителей. К ним компания будет вынуждена применять принудительные взыскания через суд, а после окончания карантина прибегать к крайним мерам - прекращению газоснабжения. Еще 22 тысячи должников - это получатели льгот и субсидий, которые сейчас должны компании почти 3 миллиона гривен.
"Черниговгаз", как и все поставщиками коммунальных услуг, согласно постановлениям Кабинета Министров Украины № 848 и №373, предоставляет информацию о наличии просроченной задолженности территориальным подразделениям по вопросам социальной защиты населения. Они просматривают право на получение государственной помощи такими потребителями.
Вместе с тем, платежная дисциплина клиентов "Черниговгаза" улучшилась во втором полугодии. Если в начале лета за услугу по распределению газа долг имел каждый третий потребитель, то в сентябре - каждый четвертый.
Компания напоминает, что оплатить распределение газа можно с помощью таких онлайн-сервисов
личный кабинет на сайте 104.ua
мобильное приложение 104Mobile для Android
мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone
чат бот 7104ua в Viber или Telegram
"Вайбер-бот - один из самых популярных сервисов, в настоящее время им постоянно пользуются 30 тысяч клиентов компании. С его помощью можно передавать показания и просматривать их историю, проверять начисление и архив оплат, платить за газ и распределение газа", - сообщает "Черниговгаз".
Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что в нем один пользователь может зарегистрировать и вести к пяти лицевых счетов.
Будь ласка, зачекайте...
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