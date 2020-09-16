Рада продлила мораторий на взыскание квартир по валютной ипотеке до апреля (обновлено)

Верховная Рад проголосовал за законопроект о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

За принятие соответствующего законопроекта №3640 с учетом предложений президента проголосовали 297 нардепов, передает БизнесЦензор.

Президент предлагал продлить действие моратория не до конца 2021 года, а лишь до 21 апреля 2021 года, а также просил внести уточнения в ряд положений закона. Таким образом, депутаты согласились с предложениями главы государства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский применил право вето в отношении закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

Согласно предложениям президента, в нынешней редакции отдельные положения закона не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности.

В частности, предлагаемый законом мораторий не определяет четких условий и круга должников, в отношении которых будет действовать соответствующий запрет на отчуждение имущества. В документе отмечается, что такая неопределенность может повлечь применение положений закона не только к ипотечным валютным кредитам, а и при принудительном исполнении решений других категорий взыскания, что приведет к правовому коллапсу.

В связи с этим президент предлагает уточнить нормы принятого закона.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон авторства близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского 16 июля, в пояснительной записке отмечалось, что его целью является защита ипотечных заемщиков.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська заявил, что этот законопроект якобы о продлении моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам, поэтому Минюст будет рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому наложить на него вето.

Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния на них.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.