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Германия предложила США миллиардную сделку для отмены санкций против "Северного потока", – СМИ

Германия предложила США миллиардную сделку для отмены санкций против

Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", пишет в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сказал своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем изложил письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского СПГ.

Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал БизнесЦензор, США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".

Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.
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Топ коментарі
+5
Блин, чтобы нам предложить Трампу, чтобы он не передумал?!
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16.09.2020 13:18
+5
сердючку
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16.09.2020 13:21
+4
Разом з зайцем і ослом.
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16.09.2020 14:53
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Блин, чтобы нам предложить Трампу, чтобы он не передумал?!
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16.09.2020 13:18 Відповісти
сердючку
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16.09.2020 13:21 Відповісти
Разом з зайцем і ослом.
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16.09.2020 14:53 Відповісти
немчуры....
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16.09.2020 13:42 Відповісти
Отаке, у кремлевцев ни ума ни фантазии. А ведь говорилось, ...не буди лихо, поки воно тихо...
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16.09.2020 14:26 Відповісти
Немцы знают,что то ,что русскому хорошо - немцу смерть ?
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16.09.2020 14:59 Відповісти
К сожалению, один товарищ был прав, деньги национальности не имеют.
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16.09.2020 16:06 Відповісти
Немецкий автопром и авиапром напрашиваются на санкции и бойкот...
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16.09.2020 15:32 Відповісти
кстати, мне, по ошибке, накатили расейскую прошивку навигатора в буэмэвэ! и там Крым - это расея
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16.09.2020 16:39 Відповісти
))))))) Веселий у москалів навігатор, згідно "політики партії"! Ну реально дибіли! Просидять, декотрі, усе життя у в'язниці десь у зімбабве чи гондурасі, та й не допетрають навіщо )(.йло їх тримає у вигаданій реальності.
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16.09.2020 17:01 Відповісти
справа не "веселому" москальському навігаторі, а в тому, що європейці і німці конкретно всюди намагаються сісти на шпагат
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16.09.2020 17:18 Відповісти
Ніякого шпагату. АРК це територія України. Чим там дурять москалів, за їхні ж гроші, мене мало обходить. До речі, глобус московії на трьох китах не потрібен? 5 грн! Лише сьогодні!
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16.09.2020 17:31 Відповісти
Ніякого шпагату? ти - ідіот? в москальській версії навігатора буемеве (а я впевненний що і інших німецьким авто також) - крим вказаний, як расєя! шо це? нє шпагат, нє?
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16.09.2020 17:38 Відповісти
Всеж таки Шредер та Меркель - ублюдки Газпрому...
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16.09.2020 16:52 Відповісти
Усе впирається в гроші. Яка різниця як збанкрутує той північний струмок )(.йла - чи через санкції, чи через порожні кишені москальських ватяних пенсіонерів? Сподіваюся усім зрозуміло хто забашляє Трампуші за послаблення санкцій? Зато тепер трохи прояснюється хто є зацікавленою стороною у несподіваній просрації Наваляльного та обгрунтованому санкційному тиску США через це. Якби знав пєдров з де бошировим скільки за два роки буде коштувати той каламарчик новачка, що вони викинули у Солсбері...
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16.09.2020 17:22 Відповісти
Скаждым днем все яснее видно кто чей союзник. Когда нибудь историки поведают о сговоре Меркель с ****** и разделе Украины.
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16.09.2020 17:19 Відповісти
Ей что,как и шредеру обещали синекуру в этом потоке. *****,пенсии ей не хватает?
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16.09.2020 18:47 Відповісти
Недалёкие немцы вроде Шрёдингера в Рашке методов нахватались, не думаю что США заинтересует эта копеечная сделка в обмен на стратегические интересы.
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16.09.2020 19:20 Відповісти
Разводят американцев как детей. Если россияне достроят свой северный поток 2, то нахрена немцам покупать у американцав их сжиженый газ, который будет значительно дороже российского? Вбухают деньги в строительство газовых терминалов, которые будут стоять без работы - это и есть плата за достройку СП2.
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16.09.2020 20:17 Відповісти

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