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Рада назначила членом Совета Нацбанка бывшего "регионала" Горбаля

Рада назначила членом Совета Нацбанка бывшего

Верховная Рада приняла постановление о назначении членом Совета Национального банка Украины экс-депутата и экс-совладельца "Укргазбанка" Сергея Горбаля.

За соответствующий проект постановления проголосовали 249 нардепов, передает БизнесЦензор.

Также постановлением освобождается от должности члена Совета НБУ Вера Рычаковская в связи с истечением срока ее полномочий.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления об изменениях в составе Совета Национального банка Украины за основу и в целом.

Горбаль ранее дважды был членом Совета НБУ (2003-2005 годах, 2007-2014 годах). Кроме того, Горбаль был народным депутатом от "Партии регионов", воглавлял ее киевское отделение. В 2004 году руководил Киевским городским предвыборным штабом кандидата на пост президента Виктора Януковича, в 2009-2010 годах был главой публичной избирательной кампании кандидата на пост президента Виктора Януковича в Киеве.

Он также был совладельцем и почетным президентом "Укргазбанка", в 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.
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очередной гениальный прорыв Зе-каманды в привлечении "новых и маладых" лиц...Браво! теперь Нацбанк напечатает много новых гривен...
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16.09.2020 21:40 Відповісти
А хіба Укргазбанк не Вася Горбаль обдер до нитки? Підсуньте йому корито більше! Як же він стільки років без дійної корови обходився!?
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16.09.2020 22:31 Відповісти
А ми вже ділимо за партійною приналежністю людей, а не за професійними якостями?
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17.09.2020 01:03 Відповісти

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