Нацбанк на прошлой неделе покупал валюту без необходимости, – "ОТП Банк"

Национальный банк Украины на минувшей неделе выкупал валюту на межбанковском валютном рынке без явной необходимости.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отметили эксперты из казначейства ОТП Банка.

Указывается, что 16 сентября, после снижении гривни до 28,15/17 грн/$1, центробанк вмешался в торги с продажей валюты.

"На этой неделе регулятору приходится уже продавать валюту, чтоб рост курса доллара не превратился в неконтролируемую девальвацию", – отметили в казначействе ОТП Банка.

Они добавили, что в среду тренд рынка снова сменился – происходит коррекция вверх (28,125/140 грн/$1).

Как сообщалось, курс гривни, после укрепления в первой половине августа (к 17 августа – до 27,245 грн/$1), продемонстрировал неоднозначную тенденцию во второй.

Вместе с тем, после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$1, он начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$1, к 10 сентября – 27,86 грн/$1, к 11 сентября – 27,945 грн/$1.

К 15 августа курс нацвалюты на межбанке ослабился 12-й день подряд и достиг 28,105 грн/$1.

НБУ в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).